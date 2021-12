Vor 750 Zuschauern im Freiburger Europa-Park-Stadion gelang den Gästen ein Blitzstart. Von Munas Dabbur in Szene gesetzt hatte David Raum auf der linken Außenbahn viel Platz, drang in den Strafraum ein und traf schließlich vom linken Fünfmetereck aus spitzem Winkel mit links ins lange Eck (3.).

Anschließend brauchten die Hausherren einige Zeit, um sich von diesem frühen Rückschlag zu erholen. Allerdings konnte sich die Elf von Christian Streich einmal mehr auf ihre Standard-Stärke verlassen. Bereits 13 Tore hatte der SC vor dem Spiel nach Standards erzielt – konsequenterweise fiel auch der Ausgleich nach einem Eckball. Diesen trat Vincenzo Grifo von der linken Seite in den Strafraum, wo Nico Schlotterbeck sich acht Meter vor dem Tor gegen Stefan Posch durchsetzte und den Ball aus zentraler Position ins linke Eck einnickte (21.).

Ad

Wenig später hatte Freiburg sogar die große Chance zur Führung: Kevin Schade drang über die rechte Seite in den Strafraum ein, scheiterte dann aber alleine vor Oliver Baumann aus fünf Metern und relativ spitzem Winkel am Hoffenheimer Schlussmann (25.).

Bundesliga #SotipptderBoss: Frankfurt startet gegen Leverkusen durch GESTERN AM 12:43

Kurz vor der Pause hatte Schade erneut eine gute Möglichkeit, köpfte den Ball nach einer Grifo-Ecke aber aus fünf Metern rechts vorbei (39.).

Im zweiten Durchgang waren Torchancen lange Zeit Mangelware. Erst nach einer guten Stunde bot sich dem SC die große Möglichkeit zur Führung. Nach einem Foul im Strafraum von Kevin Akpoguma an Christian Günter zeigte Schiedsrichter Frank Willenborg auf den Punkt. Zum fälligen Strafstoß trat Grifo an und zielte auf das rechte untere Eck – Baumann allerdings hatte dies geahnt und parierte (62.).

Der Elfmeter wirkte nun aber wie ein Weckruf für die Gäste, die ab der 70. Minute immer mehr das Kommando übernahmen. So tauchte der eingewechselte Georginio Rutter nach einem Doppelpass mit dem ebenfalls neu ins Spiel gebrachten Christoph Baumgartner plötzlich freistehend im Strafraum auf. Nur eine überragende Grätsche von Schlotterbeck verhinderte Schlimmeres für die Hausherren (70.). Allerdings verletzte sich der bis dahin stark aufspielende Abwehrspieler bei dieser Aktion am Knöchel und musste ausgewechselt werden, für ihn kam sein Bruder Keven ins Spiel (76.).

Unterdessen hatte Hoffenheim die nächste gute Möglichkeit. Nach einer Flanke von der linken Seite von Raum köpfte Baumgartner aus fünf Metern nur knapp drüber (75.). Der Österreicher zwang Mark Flekken im Anschluss an einen Eckball mit einem wuchtigen Schuss aus 20 Metern zu einer starken Parade (79.).

Auf der anderen Seite bot sich plötzlich Lukas Kübler die große Chance, allerdings brachte der Abwehrspieler den Ball aus fünf Metern Torentfernung nicht im Tor unter (85.).

Große Aufregung brachte dann die vierminütige Nachspielzeit mit sich. Bei einem Hoffenheimer Angriff wurde ein vermeintliches Foul an Lukas Höler nicht abgepfiffen, in der Folge gab es einen Freistoß für die Gäste, die zur Ecke abgewehrt wurde. Und dieser Eckball brachte die späte Entscheidung: Raums Flanke landete am Fünfmeterraum bei Richards, der sich robust gegen Janik Haberer durchsetzte und ins linke Eck zum 2:1-Endstand einköpfte (90.+4).

Die Stimmen:

David Raum (TSG 1899 Hoffenheim): "Ich glaube, der Schiri hat heute hier und da mal nicht die richtige Entscheidung getroffen. So ist das im Fußball. Ich denke, am Ende machen wir es bei der Ecke sehr gut und haben dann auch verdient gewonnen."

Vincenzo Grifo (SC Freiburg): "Für mich war es auch Foul. Ich fand, ein paar Entscheidungen waren heute sehr, sehr kritisch. Das ist sehr, sehr bitter. Daraus entsteht dann der Freistoß und die Ecke und die entscheidet das Spiel. Ich habe jetzt zehn Elfmeter in Folge geschossen. Es tut mir total leid, das wäre die Führung gewesen. Das ist wie gesagt wirklich bitter."

Christian Günter (SC Freiburg): "Ich sage am besten gar nichts. Jedes Wort, das ich jetzt sage, ist eines zu viel. Das ist unglücklich. Wir verschießen leider den Elfmeter, wenn wir da in Führung gehen, dann geht das hier ganz anders aus. Das ist einfach extrem bitter, mit einem Standard, der in der letzten Sekunde noch reinfliegt. So wie heute tut es einfach brutal weh."

Der Tweet zum Spiel:

Nach dem Spiel überwog bei den Freiburger Fans das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein. Vor allem die Szenen vor dem 2:1 sorgten für Diskussionsstoff.

Das fiel auf: Freiburg mit den eigenen Waffen geschlagen

Bereits 13 Treffer erzielte der SC Freiburg vor der Partie nach einem Standard – gegen Hoffenheim kam sogar der 14. dazu. Allerdings musste die beste Defensive der Bundesliga in der letzten Minute der Nachspielzeit den äußerst bitteren Gegentreffer hinnehmen – und das ausgerechnet nach einem Eckball. Beim Treffer von Chris Richards stand Janik Haberer nicht gut zum Ball, auch wenn sich der US-Amerikaner sicherlich robust gegen den eingewechselten Freiburger durchsetzte. Dennoch muss sich der SC Freiburg vorwerfen lassen, heute mit den eigenen Waffen geschlagen worden zu sein.

Die Statistik: 4

Die Siegesserie der Hoffenheimer geht weiter. Gegen Freiburg gelang der TSG bereits der vierte Bundesliga-Erfolg in Serie – das gab es unter Trainer Sebastian Hoeneß noch nie.

Das könnte Dich auch interessieren: Haaland-Zukunft: Raiola nimmt Dortmund die Hoffnung

Nagelsmann gewährt Einblicke: So geht es Kimmich psychisch

Bundesliga Der Wahnsinn von Gladbach: "Was für eine Scheiße passiert hier?" 05/12/2021 AM 21:36