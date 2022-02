Nach zuvor drei Bundesliganiederlagen in Folge und dem damit verbunden Abrutschen auf Platz acht war die TSG Hoffenheim gegen die seit sechs Spielen ungeschlagenen Bielefeld von Beginn an um die Trendwende bemüht.

Nachdem Georginio Rutter die erste gute Chance der TSG per Kopf noch liegen ließ (14.), schlugen die Hausherren kurz darauf zu. Nach einer kurz ausgeführten Ecke flankte Nationalspieler David Raum scharf ins Zentrum, wo Benjamin Hübner die Kugel per Kopf an die Unterkante der Latte verlängerte. Von Stefan Ortegas Rücken sprang die Kugel knapp hinter die Linie, wo Cedric Brunners Rettungsaktion zu spät kam (22.).

Bielefeld tauchte in Durchgang eins nur ein Mal durch Janni Serra gefährlich vor dem TSG-Tor auf (34.), ansonsten spielten nur die Hausherren. Munas Dabbur traf für dominante Kraichgauer mit einem Bogenlampen-Kopfball kurz vor dem Halbzeitpfiff nur die Latte (43.), sodass die TSG „nur“ mit einer knappen Führung in die Pause ging.

Kurz nach dem Seitenwechsel schöpfte die Arminia mit einem sehenswerten Angriff Hoffnung – auch wenn am Ende nur ein Pfostentreffer nach Brunners Flachschuss heraussprang (49.). Diese Hoffnung erhielt aber nur zwei Minuten später einen herben Dämpfer: Nach Flanke von Dabbur nahm Rutter die Kugel am Fünfmeterraum unbedrängt an und erhöhte mit einem konsequenten Abschluss in die linke obere Ecke auf 2:0 für Hoffenheim (51.).

Die TSG hätte das Ergebnis in der Folge noch deutlicher gestalten können. Christoph Baumgartner (60.) und Pavel Kaderabek (70.) ließen jedoch weitere gute Gelegenheiten für die Gastgeber aus, die ihre Ergebniskrise mit einem souveränen Auftritt gegen formstarke Bielefelder beendeten.

Die Stimmen:

Benjamin Hübner (TSG Hoffenheim): "Ich bin sehr glücklich mit dem Sieg. Wenn wir die Konter besser ausspielen, hätten wir sogar noch höher gewinnen können."

Janni Serra (Arminia Bielefeld): "Es war einfach schlecht. Wir haben brutal viel zugelassen und hatten vorne fast keine Chancen. Da hat heute sehr viel nicht gestimmt."

Robin Hack (Arminia Bielefeld): "Wir waren von der ersten Minute an immer einen Schritt zu spät. Bloß gut, dass wir heute unser Torverhältnis nicht kaputt gemacht haben und wir nicht zu hoch verloren haben."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Hübners besonderer Moment

Für Benjamin Hübner war das Tor zum 1:0 ein ganz besonderer Treffer. Nach über einjähriger Leidenszeit mit zum Teil schwerwiegenden Rückenkomplikationen feierte der TSG-Kapitän vor wenigen Wochen sein Comeback im Dress der Kraichgauer und erzielte gegen Bielefeld sein erstes Bundesligator seit 2019, als er gegen Hertha BSC traf.

Die Erleichterung und gleichzeitig abfallende Last war beim 31-Jährigen nach seinem Tor sichtbar zu spüren, als er seine ganze Freude herausschrie. Auch seine Teamkameraden waren sich der Bedeutung des Treffers für ihren Spielführer bewusst und gratulierten Hübner herzlich zu dessen befreiendem Treffer.

Die Statistik: 6

Drei Siege und drei Remis: Die TSG Hoffenheim hat noch keines ihrer sechs Bundesligaspiele gegen Arminia Bielefeld verloren.

