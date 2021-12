Zur Erklärung: Zum Abschluss der Gruppenphase zählen nicht nur die Ergebnisse, es werden auch "Weihnachtsgeschenke" vergeben.

So kassierten die Bayern vier Bonuspunkte für das Erreichen des Achtelfinales, aus England, Spanien und Italien zogen im Vergleich mehr Klubs in die K.o.-Runde ein. Zudem können Wolfsburg und Berlin nach ihrem Ausscheiden keine Punkte mehr sammeln - in Italien, nur hauchdünn vor Deutschland, betrifft das nur den AC Mailand.

Einen Lichtblick gibt es: In der Europa League und der Conference League gibt es im Gegensatz zur Champions League noch eine Zwischenrunde. Vielleicht können die deutschen Vertreter dort eine Aufholjagd starten.

Auffällig ist in dieser Saison der Höhenflug der Niederlande, die als Tabellensiebter bereits mehr Punkte ergattert haben als Spitzenreiter England. Schottland und Russland haben die Plätze neun und zehn getauscht.

Die UEFA-Fünfjahreswertung (maßgeblich für Startplätze 2023/24):

Land 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Gesamtpunktzahl 1. England 20,071 22,642 18,571 24,357 14,142 99,783 2. Spanien 19,714 19,571 18,928 19,500 12,142 89,855 3. Italien 17,333 12,642 14,928 16,285 11,714 72,902 4. Deutschland 9,857 15,214 18,714 15,214 11,785 70,784 5. Frankreich 11,500 10,583 11,666 7,916 13,750 55,415 6. Portugal 9,666 10,900 10,300 9,600 9,583 50,049 7. Niederlande 2,900 8,600 9,400 9,200 14,200 44,300 8. Österreich 9,750 6,200 5,800 6,700 9,400 37,850 9. Russland 12,600 7,583 4,666 4,333 5,100 34,282 10. Schottland 4,000 6,750 9,750 8,500 5,100 34,100

