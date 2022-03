England hat als erste Nation in dieser Saison die 100-Punkte-Grenze überschritten. Die Bundesliga kann noch ein Fünkchen Hoffnung haben, den Rückstand von 2,832 Punkten auf Italien zu verringern. Die Azzurri sind in der Champions League nicht mehr vertreten, Deutschland aber mit Bayern München sehr wohl. Und in den beiden anderen Euro-Ligen steht es dank Eintracht Frankfurt und RB Leipzig 2:2.

Im Übrigen wird Deutschland in die nächste Saison sowieso als Dritter in der UEFA-Fünfjahreswertung starten. Denn die Bundesliga verliert dann aus der Saison 2017/18 nur 9,857 Punkte, der Calcio aber 17,333.

Durch den Ausschluss russischer Mannschaften ist Schottland auf Platz neun vorgerückt. - Die UEFA-Fünfjahreswertung vor den Viertelfinals in der Champions-, Europa- und Conference-League (maßgeblich für die Verteilung der Startplätze 2023/24)

Land 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 Gesamt

1. England 20,071 22,642 18,571 24,357 17,285 102,926

2. Spanien 19,714 19,571 18,928 19,500 16,428 94,141

3. Italien 17,333 12,642 14,928 16,285 14,285 75,473

4. Deutschland 9,857 15,214 18,714 15,214 13,642 72,641

5. Frankreich 11,500 10,583 11,666 7,916 17,250 58,915

6. Portugal 9,666 10,900 10,300 9,600 12,416 52,882

7. Niederlande 2,900 8,600 9,400 9,200 17,400 47,500

8. Österreich 9,750 6,200 5,800 6,700 10,400 38,850

9. Schottland 4,000 6,750 9,750 8,500 6,500 35,500

10. Russland 12,600 7,583 4,666 4,333 5,300 34,482

