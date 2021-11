Fußball

Ungeimpfter Mittelfeldspieler Joshua Kimmich infiziert! Corona hält den FC Bayern München weitrer in Atem

Der FC Bayern München gewinnt in der Champions League 2:1 bei Dynamo Kiew. Doch die Schlagzeilen rund um den deutschen Rekordmeister bestimmt weiter das Coronavirus. Am Mittwoch gibt der Klub bekannt, dass Joshua Kimmich positiv auf das Coronavirus getestet wurde.. Der ungeimpfte Mittelfeldspieler fällt damit wohl auch im Topspiel in der Bundesliga bei Borussia Dortmund am 4. Dezember aus.

00:01:06, vor 2 Stunden