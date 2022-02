Die Eisernen warteten seit geschlagenen drei Spielen auf einen eigenen Treffer, waren nach den Abgängen von Max Kruse und Marvin Friedrich auf Rang neun in der Tabelle abgerutscht. Union-Chefcoach Urs Fischer nahm dies als Anlass, um die Rotationsmaschine ordentlich anzuwerfen und beorderte gleich fünf neue Spieler in die Startformation. Auf der Gegenseite schenkte Bo Svensson den exakt gleichen elf Mainzer Spielern das Vertrauen, die in der Vorwoche Bayer Leverkusen überraschend mit 3:2 geschlagen hatten.

Union startete hoch motiviert in die Partie und zwang mit einem giftigen Anlaufverhalten Mainz früh zu Fehlern im Spielaufbau. Die Früchte für ihre Arbeit konnten die Köpenicker bereits in der siebten Spielminute ernten. Eine Flanke über rechts von Sheraldo Becker erreichte den frei stehenden Niko Gießelmann, an der Strafraumkante der Gäste. Dieser wuchtete die Kugel direkt per Volley in Richtung Tor. Die Rheinhessen konnten den Schuss noch abblocken, Genki Haraguchi schaltete in der nächsten Szene jedoch am schnellsten und konnte den Ball aus zentraler Position im Tor unterbringen. Der VAR meldete sich kurz darauf bezüglich einer möglichen passiven Abseitsposition von Grischa Prömel, welcher vor Robin Zentner am Boden gesessen hatte im Fünfmeterraum. Prömel hatte den Ball nach Ansicht der Bilder aber nicht berührt, der Treffer blieb bestehen.

Nach einer turbulenten Anfangsviertelstunde verlagerte sich das Spiel zusehends in die neutrale Zone des Feldes. In der 18. Minute sah Mainz-Verteidiger Alexander Hack die fünfte Gelbe Karte, nach einem rüden Foul gegen Andreas Voglsammer. Kurze Zeit später hatten die Gäste Glück, als Zentner bei einem Ausflug aus dem Kasten stürmte und im Duell mit Becker am Ball vorbeitrat. Der Stürmer der Eisernen konnte die Kugel aus spitzem Winkel dann aber nicht mehr auf das verwaiste Tor bringen. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hatten die Rheinhessen dann mehr Ballbesitz und mehr Spielanteile, scheiterten aber immer wieder an der fehlenden Präzision bei ihren eigenen Torabschlüssen.

Ohne personelle Wechsel ging es in den zweiten Spielabschnitt. Nach Wiederanpfiff ließ Mainz erneut die Konsequenz und die Präzision in den eigenen Aktionen vermissen. Die Köpenicker nutzten dies in der 56. Minute ein weiteres Mal aus. Gießelmann setzte Becker über die linke Außenbahn in Szene. Becker konnte ohne echte Bedrängnis nach innen ziehen und ließ dabei Jonathan Burkhardt mühelos stehen. Aus 20 Metern, zentral vor dem Tor, ließ er Zentner im Kasten der Gäste keine Chance, mit einem herrlichen Schlenzer in den rechten oberen Torwinkel.

Für Mainz nahm die Partie nun einen immer negativeren Verlauf. Innerhalb von nur drei Minuten sah Dominik Kohr zunächst die Gelbe Karte, wegen eines Ellenbogentreffers gegen Gießelmann (58.). Wenige Augenblicke später sah Kohr dann Gelb-Rot, nachdem er gegen Prömel im Mittelfeld zu spät gekommen war (60.).

Die Gäste versuchten in der Schlussphase mit insgesamt vier Wechseln eine Aufholjagd zu starten, diese wurde jedoch vom ebenfalls eingewechselten Taiwo Awoniyi in der 75. Minute vorzeitig zerstört. Nach einem klugen Doppelpass mit Becker stand der Nigerianer völlig frei im Strafraum und konnte aus zentraler Position Zentner ein weiteres Mal überwinden. Mainz konnte lediglich noch ein wenig Ergebniskosmetik betreiben, in der 90. Minute, durch den eingewechselten Delano Burgzorg. Dies änderte jedoch nichts mehr am Ausgang der Partie.

Das fiel auf: Gnadenlos effektive Berliner ziehen harmlosen Mainzern den Zahn

Was für ein gebrauchter Nachmittag für den 1. FSV Mainz 05. Mit der 1:3 Niederlage bei Union Berlin warten die Rheinhessen jetzt nun schon seit Ende Oktober auf drei Punkte in der Fremde. Die Eisernen glänzten zuletzt ebenfalls nur wenig, nach drei Spielen ohne Sieg und eigenen Treffer, demonstrierten aber eine Kaltschnäuzigkeit, die ihresgleichen sucht. Im ersten Abschnitt reichte den Köpenicker ein einziger Schuss auf das Tor von Robin Zentner, um mit 1:0 in Führung zu gehen. Mainz hatte im Verlauf der Partie mehr Torschüsse, mehr Ballbesitz und eine bessere Passquote, machte aber nichts aus der spielerischen Überlegenheit. Viele Abschlüsse waren völlig unpräzise, landeten auf der Tribüne. Zudem holte sich Alexander Hack eine bittere fünfte Gelbe Karte, fehlt damit im wichtigen Spiel gegen den BVB nächste Woche. Dominik Kohr sah innerhalb von nur drei Minuten Gelb-Rot, auch er verpasst damit das Duell gegen Dortmund. Cleverer, effizienter Fußball sieht anders aus.

Insgesamt war es ein gebrauchter Tag für die Mainzer. Ein Lichtblick am Horizont ist das erste Bundesligator von Delano Burgzorg.

