Die Hausherren von der Alten Försterei veränderten ihre Formation auf fünf Positionen im Vergleich zum 2:2 Remis bei Bayer Leverkusen. Neuzugang Dominique Heintz feierte sein Debüt für die Eisernen. Der Ex-Freiburger ersetzte damit Marvin Friedrich, der jüngst zu Borussia Mönchengladbach gewechselt war. Die TSG blieb in den letzten sieben Ligaspielen ohne Niederlage, schlug in der Vorwoche den FC Augsburg mit 3:1. TSG-Coach Sebastian Hoeneß musste in seiner Aufstellung lediglich das Fehlen von Pavel Kadeřabek kompensieren. Kevin Akpoguma ersetzte den Tschechen auf der rechten Seite.

Die Begegnung wies von Beginn an ein sehr hohes Tempo auf. Beide Teams waren zunächst um spielerische Lösungen bemüht, liefen sich gegenseitig mit viel Intensität an. Erstmals brenzlig wurde es in der 11. Minute, als Stefan Posch im Liegen einen Kopfball aus kürzester Distanz auf das Tor von Andreas Luthe brachte. Dieser klärte den Abschluss mit einem tollen Reflex. Nach einer guten Viertelstunde beschenkte Timo Baumgartl in seinem 100. Bundesligaspiel dann die Gäste aus Baden-Württemberg. Nachdem Robin Knoche gegen Ihlas Bebou das Nachsehen hatte auf der rechten Außenbahn, brachte dieser die Kugel mit einer scharfen Flanke von rechts vor das Tor der Gastgeber. Dort avancierte Baumgartl zum Unglücksraben und lenkte das Spielgerät per Kopf unhaltbar ins eigene Tor ab, folglich stand es 1:0 fürdie TSG (16.).

Auf der anderen Seite verteilte Oliver Baumann ebenfalls ein unfreiwilliges Geschenk. Bastian Oczipka bekam auf der linke Seite zu wenig Druck und konnte unbedrängt in den Strafraum flanken. Es war dann Andreas Voglsammer, der am ersten Pfosten am höchsten stieg und per Kopf den linken oberen Torwinkel anvisierte. Von der Unterkante der Latte sprang der Ball dann auf die Schulter von Baumann und tropfte unglücklich ab ins Tor, zum 1:1 Ausgleich (22.). Nach zahlreichen kleineren Fouls und Unterbrechungen trat nach einer halben Stunde der erste Bruch ins Spiel ein. Mit 1:1 sollte es in die Kabinen gehen zur Pause.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte Andrej Kramarić die Gelegenheit, die Führung für seine Farben zurückzuerobern. Nach einem toll gechippten Ball hinter die letzte Kette der Eisernen, zögerte der Kroate frei stehend vor Luthe zu lange und verzog schlussendlich deutlich über das Tor (51.) Als den Köpenickern das Spiel zu entgleiten drohte, ergriff Urs Fischer an der Seitenlinie die Initiative und überreichte Rani Khedira einen handgeschriebenen Zettel mit neuen Anweisungen. Diese sollten direkt Wirkung zeigen, spielte Union in den folgenden Aktionen mit viel mehr Aggressivität und Mut.

Nach der Einwechslung des sehr belebenden Sheraldo Becker kippte das Spiel endgültig zugunsten der Hauptstädter. Ein weit gespielter Ball in die Spitze erreichte schließlich Kruse, der zu Becker abtropfen ließ. Dieser nahm den Kopf hoch, legte wieder rüber zu Kruse. Dessen Schuss aus wenigen Metern traf nur die Querlatte, der Abpraller landete bei Grischa Prömel, der aus kurzer Distanz am schnellsten schaltete und zum 2:1 traf (73.) In der Schlussphase zog Hoffenheim alle Register, wechselte munter durch. Die Gäste rannten in den letzten zehn Minuten immer wieder an, gegen leidenschaftlich verteidigende Köpenicker. Die Defensive der Hausherren hielt allen Angriffen stand, es blieb beim 2:1 nach 90 Minuten.

Die Stimmen nach dem Spiel:

David Raum (TSG Hoffenheim):

"Es ist brutal bitter. Wir waren eigentlich das dominante Team, aber der letzte Pass hat leider gefehlt. Heute ist es uns leider nicht gelungen, etwas Zählbares mitzunehmen. Das wollen wir am Mittwoch direkt ändern."

Das fiel auf: Hoffenheim geht Baden in den Luftduellen

Zuletzt war die TSG die Mannschaft der Stunde gewesen. Auch heute erwischte man einen guten Beginn in einer temporeichen Partie, mit vielen Aktionen auf beiden Seiten. Das Verteidigen von hohen Bällen entwickelt sich jedoch immer mehr zum Sorgenkind bei den Baden-Württembergern. Obwohl die Hausherren aus Köpenick heute keinen einzigen Eckball zugesprochen bekamen, kassierte die TSG trotzdem einen Gegentreffer nach einem verlorenen Luftduell per Kopf. Andreas Voglsammer zwang Oliver Baumann im Kasten quasi zu seinem Eigentor. Damit sind sechs der letzten zehn Gegentore nach einem Kopfball entstanden bei der TSG. Ein Trend, den das Team von Sebastian Hoeneß schleunigst umkehren muss.

Die Statistik: 7

Mit der 1:2 Niederlage bei Union Berlin endet die Hoffenheimer Serie von sieben ungeschlagenen Partien in Folge. Es war die längste aktive Serie in der Bundesliga.

