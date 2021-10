"In beiden Fällen hätten wir die Chance, ihn zu nehmen. Ich glaube, es ist relativ klar, was mit ihm passiert", sagte der Sportdirektor.

Mavropanos, eine Leihgabe vom FC Arsenal, erzielte mit einem starken Solo das zwischenzeitliche 2:0 (60.), nachdem er selbst nahe der Außenlinie den Ball erobert hatte.

"Lasst uns nicht von Außenverteidiger sprechen, aber wenn es Richtung Lucio geht, ist es ja auch in Ordnung", sagte Mislintat zu der Szene in Erinnerung an den legendären Brasilianer des FC Bayern.

Bundesliga Es geht auch ohne Haaland - aber ein anderes Problem bleibt VOR 15 STUNDEN

Mavropanos sei "einer der Prototypen dafür, was die Mannschaft ist", schwärmte Mislintat vom 23-jährigen griechischen Nationalspieler: "Arbeiten wollen, gewinnen wollen, sich immer verbessern, nie negativ. In der Analyse wird gut gesprochen miteinander und der Kopf nach vorne gerichtet, um sich zu verbessern."

Das könnte Dich auch interessieren: Es geht auch ohne Haaland - aber ein Problem bleibt

(SID)

"Ein Mensch, keine Maschine": Rose spricht über Haaland-Verletzung

Ligue 1 Als Ersatz für Superstar Mbappé: PSG buhlt offenbar um Haaland VOR 20 STUNDEN