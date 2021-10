"Wir haben nach den ersten positiven Fällen in der vergangenen Woche die Anzahl der Tests deutlich erhöht und die Hygieneregelungen rund um den Trainingsbetrieb über das vorgeschriebene Maß hinaus intensiviert", sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat am Montag in einer Klubmitteilung.

"Wir hoffen, dass diese Maßnahmen dazu führen, dass in den kommenden Tagen keine weiteren positiven Fälle dazukommen", so Mislintat weiter.

Die weiteren Testergebnisse des Kaders sowie der Trainer und Betreuer seien negativ ausgefallen.

Da das Team über das Wochenende trainingsfrei hatte, konnte das Mannschaftstraining am Montagnachmittag wieder aufgenommen werden. Torhüter Müller sowie alle weiteren infizierten Profis befinden sich in häuslicher Quarantäne. Stuttgart gastiert am Samstagabend (18.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach.

