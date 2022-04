Die große Frage vor dem Spiel: Würde der VfB Stuttgart in Mainz seinen Auswärtsfluch besiegen? Die Schwaben gewannen im bisherigen Saisonverlauf nur einen ihrer 14 Auftritte in der Fremde - nämlich beim 2:0 Mitte Dezember in Wolfsburg. Die Mainzer machten ihrerseits den Bruchweg zur Festung. Ginge es nach der Heimtabelle, würden die Rheinhessen bei erst zwei Heimniederlagen um die Champions League mitspielen.

Die erste Hälfte war an Tristesse kaum zu übertreffen. Den Stuttgartern fehlte es ohne den Corona-positiven Wataru Endo an Struktur im eigenen Ballbesitz - Kapitän Waldemar Anton ersetzte ihn notgedrungen auf der Sechs. Das Spiel war geprägt von vielen Unterbrechungen, beide Mannschaften verzettelten sich immer wieder in Nickligkeiten an der Mittellinie.

Ad

Die erste gefährliche Offensivaktion hatten die Gäste aus dem Ländle: Nach einer Freistoß-Flanke von Top-Vorlagengeber Borna Sosa setzte brachte Tiago Tomas den Ball an den Elfmeterpunkt. Sasa Kalajdzic schoss den Ball im Liegen über das Tor.

Bundesliga Wahnsinn in Köln! Effzeh dreht Zwei-Tore-Rückstand gegen Mainz 09/04/2022 AM 13:06

Offensiv waren die Mainzer kaum präsent. Karim Onisiwo tat einem fast schon leid, rieb er sich ohne Unterstützung seiner Mitspieler immer wieder gegen zwei Stuttgarter Verteidiger auf. Seine beste Aktion hatte der österreichische Nationalspieler nach rund einer halben Stunde, als er nach schwachem Stellungsspiel von Konstantinos Mavropanos erst im Strafraum von selbigem abgedrängt wurde.

Kurz vor der Pause verschärften die Schützlinge von Pellegrino Matarazzo das Tempo und hatte durch Orel Mangala die Chance auf eine glückliche Pausenführung - FSV-Torhüter Robin Zentner kratzte den Distanzschuss des Stuttgarter Mittelfeldmotors gerade so aus dem Winkel.

Kurz nach Wiederanpfiff hätte Chris Führich die Schwaben in Führung bringen müssen: Zentner verließ nach einem Stuttgarter Befreiungsschlag sein Territorium und köpfte den Ball zu Führich. Vor dem leeren Tor versagten dem VfB-Spieler aber die Nerven. Kurz darauf hatten Mavropanos und Co. Glück, als Dominik Kohr nach einer Ecke von Anton Stach den Ball ans Gebälk köpfte.

Mit der Hereinnahme von Marcus Ingvartsen kehrte ein frischer Esprit ins Offensivspiel der Mainzer ein. Jonathan Burkhardt und der Einwechselspieler selbst kamen in der Schlussphase zu aussichtsreichen Möglichkeiten. Auch aufgrund der fehlenden Kaltschnäuzigkeit der 05er blieb es beim insgesamt gerechten 0:0.

Der Tweet zum Spiel: Mainz mehr als unzufrieden

Das fiel auf: Von Mainzer Heimstärke keine Spur

Es war davon auszugehen, dass die Nervosität bei den abstiegsbedrohten Stuttgartern sichtbar sein würde. Dass die Mainzer erst spät in der Partie wirklich Zugriff bekommen würden, war bei der Heimstärke der Svensson-Schützlinge erstaunlich. Die Rheinhessen gingen in der ersten Hälfte kaum ins Risiko und standen meist tief in der eigenen Hälfte - vor heimischer Kulisse gegen einen Tabellenfünfzehnten! Erst die Einwechslung von Ingvartsen verlieh dem Mainzer Offensivspiel Struktur. Den Anhängern blieben Burkhardt und Co. einiges schuldig.

Die Statistik: 4

Die Stuttgarter verpassten mit dem 0:0 am Bruchweg zwar den erhofften Befreiungsschlag im Existenzkampf der Fußball-Bundesliga. Unter Matarazzo bleibt der VfB dabei im vierten Aufeinandertreffen mit den 05ern aber ungeschlagen. Immerhin.

Das könnte Dich auch interessieren: Streich appelliert an Freiburger Fans: "In die Maske brüllen"

Nagelsmann: Lewandowski und Barcelona "eine Ente"

Bundesliga Doppelpack in Stuttgart: Joker Brandt schießt BVB zum Sieg 08/04/2022 AM 20:27