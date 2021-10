Stuttgart hatte zu Beginn mehr Spielanteile und kam auch zum ersten nennenswerten Abschluss der Partie. Nach einem langen Ball von Konstantinos Mavropanos kontrollierte Wataru Endo das Leder an der Sechzehnerkante technisch stark und versuchte es mit einem Seitfallzieher aus 16 Metern, verfehlte das Tor jedoch knapp (17.). Union versuchte es zu Beginn meist über die Flügel mit hohen Hereingaben, was gegen Mavropanos jedoch ohne Erfolg blieb.Nach einem starken Ballgewinn von Rani Khedira rollte jedoch der Konter der Eisernen über die linke Seite. Sheraldo Becker bediente Taiwo Awoniyi dann an der Strafraumkante, der direkt mit Links ins rechte Eck traf (31.).

Endo versuchte es mit der direkten Antwort, doch sein Schuss aus 20 Metern wurde noch abgefälscht und von Andreas Luthe stark aus dem Eck gefischt (33.). Die nachfolgende Ecke brachte Borna Sosa auf den Kopf von Marc-Oliver Kempf, der sich am Fünfmeterraum durchsetzen konnte, aus kürzester Distanz jedoch links vorbei köpfte (34.). Kurz darauf wurde Awoniyi erneut im Sechzehner bedient, dieses Mal jedoch von Genki Haraguchi, dieses Mal schoss der Nigerianer allerdings rechts am Tor vorbei (37.).

Atakan Karazor erwies seiner Mannschaft im zweiten Durchgang einen Bärendienst, als er sich zunächst Gelb und nur 33 Sekunden später Gelb-Rot abholte, beide Male für Fouls gegen Khedira (57.). Das Spiel flachte in der Folge sehr ab und beide Teams taten nur noch wenig für die Offensive. Haraguchi bediente in der 72. Minute Becker rechts im Sechzehner, der mit seinem Abschluss jedoch an Fabian Bredlow hängen blieb.

Union wurde mit der Zeit viel zu passiv und machte Stuttgart in der Schlussphase dadurch noch mal stark. Hiroki Ito chippte das Leder aus dem Halbfeld in den Sechzehner, wo sich der eingewechselte Wahid Faghir durchsetzen konnte, allerdings knapp übers Tor köpfte (89.). Quasi mit dem Schlusspfiff erzielte der VfB den Ausgleichstreffer. Daniel Didavi wurde rechts vor dem Sechzehner bedient und behielt gegen drei Verteidiger die Nerven, um den Ball zu Faghir zu stochern. Der junge Däne drehte sich geschickt um die eigene Achse und hielt aus 15 Metern drauf. Timo Baumgartl fälschte das Leder unhaltbar ins linke Eck ab (90.+3).

Das fiel auf: Zu passiv und selbstsicher

Nach dem Platzverweis von Karazor kehrte bei Union eine gewisse Trägheit und fast schon Arroganz ein, sodass der Ausgleichstreffer zumindest in den letzten Minuten der Partie dann auch in der Luft lag. Sie haben trotzdem sie einen Mann mehr, hatten einfach viel zu wenig fürs Spiel getan und offensiv quasi gar nichts mehr gebracht. Das führte zu einem Schlussspurt der Stuttgarter, die sich über Kampf den späten Ausgleich dann auch verdient haben. Beide Mannschaften haben allerdings über 90 Minuten insgesamt kein gutes Spiel abgeliefert, sonderlich ansehnlich war es im Endeffekt auch nicht.

Wahid Faghir kam in seinem zweiten Bundesliga-Einsatz direkt zu seinem Tor-Debüt. Nachdem er am letzten Spieltag für die letzten 20 Minuten kam, durfte er heute fast eine gesamte Halbzeit spielen und erzielte den wichtigen Ausgleichstreffer.

