"Wir sind tief betroffen und sprechen den Angehörigen, mit denen wir seit dem tragischen Vorfall in Kontakt stehen, unser aufrichtiges Mitgefühl aus", teilte der Verein mit.

In Gedenken an den Verstorbenen wird Bochum sein Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr im Liveticker ) mit Trauerflor bestreiten.