Lacroix kam bisher auf 45 Pflichtspieleinsätze für den Champions-League-Teilnehmer.

In dieser Saison setzte Trainer Mark van Bommel bislang in allen Pflichtspielen von Beginn an auf den Defensivspieler.

(SID)

