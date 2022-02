VfL-Coach Florian Kohfeldt veränderte seine Startelf im Vergleich zum 2:0-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt nicht, setzte gegen Hoffenheim auf ein 3-4-2-1-System mit dem dänischen Angreifer Jonas Wind in der Sturmspitze.

Die TSG 1899 Hoffenheim war gezwungen, personell zu wechseln. Florian Grillitsch und Dennis Geiger fehlten gelbgesperrt, immerhin kehrte Andrej Kramaric nach überstandener Covid-Infektion zurück in die Startelf. Auch Stefan Posch war neu in der Mannschaft.

Nach zwei Siegen aus den letzten beiden Spielen gingen die Wölfe mit neuem Selbstvertrauen in die Partie, waren zu Beginn die aktivere Mannschaft und vor allem über die rechte Offensivseite in Person von Ridle Baku stets gefährlich. Hoffenheim agierte zu einseitig, kam nur über den linken Flügel und war so zu berechenbar.

Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld belohnten sich die Wolfsburger in der 35. Minute. Max Kruse spielte einen Pass in die Offensive auf Maximilian Philipp, der drei Gegenspieler auf sich zog, die Übersicht behielt und Wind in der linken Strafraumhälfte fand. Der Neuzugang zirkelte den Ball wunderschön aus 16 Metern in den rechten Torwinkel – Oliver Baumann war chancenlos.

Im zweiten Durchgang stellte Hoffenheim gegen den Ball um, verteidigte mit einer Viererkette, um das gegnerische Flügelspiel zu hemmen. Dieser Plan ging auf, allerdings verloren die Gäste dadurch selbst den Offensivdrang, hatten große Probleme dabei, sich Chancen herauszuspielen. Wolfsburg verteidigte kompakt und gut geordnet.

In der Schlussphase wechselte TSG-Coach Sebastian Hoeneß offensiv, brachte mit Jacob Bruun Larsen einen Joker, der schnell großen Einfluss auf das Spiel haben sollte. Einen hohen Ball in die rechte Strafraumhälfte legte der eingewechselte Pavel Kaderábek per Kopf quer, am zweiten Pfosten lag Bruun Larsen in der Luft und verwandelte aus sechs Metern sehenswert per Seitfallzieher (73.).

Der Gegentreffer brachte Wolfsburg völlig aus dem Konzept – vor allem in der Defensive. Nur fünf Minuten später drehte die TSG die Partie. David Raum flankte den Ball nach Vorarbeit von Bruun Larsen von der linken Seite in die Mitte, Kramaric kam sechs Meter vor dem Tor zum Abschluss, brachte die Kugel im rechten Toreck unter (78.) und sorgte so für den Auswärtssieg in Wolfsburg.

Das fiel auf: Kruse-Effekt

Knapp fünf Millionen Euro überwies der VfL Wolfsburg in der Wintertransferperiode an Union Berlin, um sich die Dienste von Kruse zu sichern. Der 33-jährige, der unter anderem nach Wolfsburg wechselte, um sein damals begonnenes Kapitel zu beenden (Saison 2015/16), brachte den Wölfen genau das, was sie sich erhofften: Eine gesteigerte Punkteausbeute. Zwei Spiele, zwei Siege war die positive Bilanz des Offensivakteurs seit seinem Wechsel, die Wolfsburg im Abstiegskampf ein wichtiges Punktepolster bescherte.

Nach zwei erfolgreichen Spielen – wohlgemerkt ergebnistechnisch und nicht spielerisch – schaffte es der VfL Wolfsburg nur bedingt den Kruse-Effekt hochzuhalten. Die Wölfe agierten zwar kompakter, arbeiteten im Kollektiv, zeigten sich auch mannschaftsdienlich, doch verfielen nach dem ersten Gegentreffer in alte Muster. Die Ordnung ging verloren und so auch der siebte Punkt im dritten Kruse-Spiel.

Die Statistik: 2

Hoffenheim drehte die Partie spät und sorgte so für den insgesamt erst zweiten Sieg in Wolfsburg. Den ersten holte die TSG vor zehn Jahren.

