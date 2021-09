Der VfL Wolfsburg bestimmte die erste halbe Stunde. In dieser erspielte er sich einige gute Möglichkeiten, schaffte es aber nicht, zu treffen. Die beste Chance der Hausherren hatte Wout Weghorst, der in der fünften Minute aus kurzer Distanz an der Latte scheiterte.

Frankfurt war meist mit der Arbeit gegen den Ball beschäftigt, wurde allerdings nach den ersten 30 Minuten aktiver. In dieser Phase stellten die Gäste auf 1:0. Erik Durm passte von der linken Außenbahn nach innen zu Filip Kostić, der in Richtung Elferpunkt gab. Sam Lammers zog aus zwölf Metern direkt ab und schoss halbhoch zum 1:0 ein (38.).

Kurz vor der Pause verpassten es die Gäste, durch Daichi Kamada (44.) gar mit 2:0 in Führung zu gehen. Dieser befand sich rechts im Sechzehner in einer guten Abschlussposition, entschied sich aber für ein Dribbling. Sebastiaan Bornauw bereinigte die Situation in hoher Not.

Die Niedersachsen boten nach ihrer ohnehin schon ordentlichen ersten Halbzeit nach der Pause eine Leistungssteigerung. Sie spielten geradlinig nach vorne und glichen verdient aus. In der 70. Minute bediente Maximilian Arnold Kevin Mbabu, der rechts in den Strafraum eindrang, Djibril Sow sowie Lammers aussteigen ließ und auf Luca Waldschmidt querlegte. Dieser wuchtete halbhoch aufs Tor, wo Kevin Trapp zur Seite abwehrte. Weghorst lauerte links im Fünfer und staubt zum 1:1 ab.

Anschließend drückten die Hausherren auf den Führungstreffer, der ihnen nicht gelang. Frankfurt war im zweiten Durchgang größtenteils mit der Defensivarbeit beschäftigt. Die Glasner-Elf kam nach dem Seitenwechsel lediglich einmal zum Abschluss und schaffte es dabei nicht, den Ball aufs Ziel zu befördern. Ein schmeichelhaftes Unentschieden für die SGE.

Der Tweet zum Spiel:

Hat die SGE bereits ein neues Traumduo?

Das fiel auf: Frankfurt verspielt schon wieder eine Führung

Sechs Punkte verspielte Frankfurt in dieser noch jungen Bundesliga-Saison bereits nach einer eigenen Führung. Mehr Zähler gab in dieser Statistik kein aktueller Verein im deutschen Fußball-Oberhaus ab. Die Eintracht blieb also auch in ihrem fünften Ligaspiel sieglos. Ihre drei jüngsten Begegnungen in diesem Wettbewerb endeten allesamt mit 1:1. Dabei ging jeweils dem Ausgleichstor ein Führungstreffer der SGE voraus. Dass es die Adler auch anders können bewiesen sie unter der Woche in der Europa League. Dort endete das Duell mit Fenerbahçe Istanbul ebenfalls 1:1, hierbei lagen sie aber zunächst zurück.

Die Statistik: 256

Arnold avancierte durch seinen Einsatz gegen Frankfurt zum Spieler mit den zweitmeisten Partien in Deutschlands höchster Spielklasse für den VfL Wolfsburg (256). Lediglich Diego Benaglio (259) lief in dieser Liga noch häufiger für die Wölfe auf.

