Die Rückkehr des VfL Bochums ins deutsche Fußball-Oberhaus begann, wie es sich sicherlich keiner seiner Anhänger erwünschte. In der ersten Minute rettete für den Aufsteiger nach einem Schuss von Ridle Baku der Querbalken, in der vierten Minute sah Robert Tesche aufgrund eines Handspiels die Rote Karte, das den Wolfsburgern zudem einen Strafstoß brachte. Tesche verhinderte mit dem Handspiel ein Tor, weswegen Schiedsrichter Frank Willenborg nichts anderes übrigblieb, als den Bochumer Mittelfeldmann mit der Roten Karte des Platzes zu verweisen. Den Elfmeter vergab Wout Weghorst gegen den stark parierenden Manuel Riemann (5.).

Die Hausherren drückten auf das 1:0, Bochum tauchte hingegen lange nicht erwähnenswert in der gegnerischen Hälfte auf. Nach absolvierter Anfangsviertelstunde ließ Wolfsburgs Offensivdruck etwas nach, dennoch gelang den Niedersachsen in der 22. Minute der hochverdiente Führungstreffer. Kevin Mbabu servierte von der rechten Seite durch einen weiten Einwurf. John Brooks schaffte es nicht, den Ball im Strafraumzentrum zu kontrollieren, sodass dieser bei Weghorst landete. Der Niederländer behauptete das Spielgerät und schoss es aus 15 Metern zum 1:0 ins rechte untere Eck.

Nach einer guten halben Stunde begann eine Phase, in der das Tempo nicht sehr hoch war. Die Wölfe ließen nichts anbrennen und nahmen den knappen Vorsprung mit in die Kabine.

Wolfsburg bestimmte - wie bereits in der ersten Halbzeit - erneut die Anfangsminuten. Bochum kam kaum zur Entfaltung. In einem relativ ereignisarmen zweiten Durchgang war das Spiel weiterhin einseitig. Die Wölfe waren zwar deutlich überlegen, verpassten es aber, einen Treffer nachzulegen. So blieb es spannend und ging mit der knappen Wolfsburger Führung in die Schlussphase, in der die Bochumer einmal aufs Tor schossen (77., Miloš Pantović), Torwart Koen Casteels dabei aber nicht bezwingen konnten. Es blieb beim 1:0.

Die Stimmen:

Marcel Schäfer (Sportdirektor VfL Wolfsburg): "Also ich glaube, dass wir wirklich ordentlich begonnen haben, uns gute Chancen rausgespielt haben, die wir leider nicht genutzt haben. Ich glaube auch, dass wir nach dem 1:0, das der Wout Weghorst wirklich sehr, sehr gut gemacht hat - mit dem Rücken zum Tor dreht er sich und schließt wirklich sehr, sehr gut ab - hätten wir die ein oder andere Chance nutzen müssen, um uns - glaube ich - die restliche Spielzeit etwas leichter zu machen."

Simon Zoller (VfL Bochum 1848): "Es hat unglücklich angefangen - mit einem Mann weniger. Aber wir haben gesehen, gerade in der zweiten Halbzeit, dass wir mit zehn Mann läuferisch sogar noch zulegen konnten."

Das fiel auf: Fortsetzung der Serien

Die Bochumer blieben zum fünften Mal in Folge zum Ligaauftakt ohne Dreier. In der 2. Bundesliga kassierten sie drei Pleiten und teilten einmal die Punkte. Diesmal reichte es also auch in Deutschlands höchster Spielklasse nicht für einen Sieg, wodurch der VfL Bochum 1848 einen vereinsinternen Negativrekord aufstellte. Der VfL Wolfsburg stellte hingegen einen Vereins-Bestwert auf. Noch nie zuvor blieben die Wölfe in vier aufeinanderfolgen Erstliga-Saisons in ihrer jeweiligen Auftaktspartie ungeschlagen (drei Dreier, ein Unentschieden).

Die Statistik: 7

Dass es bis zum Schluss spannend blieb, lag vor allem an Bochums bärenstark aufgelegten Schlussmann. Riemann überzeugte durch sieben Paraden - teilweise Glanztaten.

