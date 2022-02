In Hallen sollen bei einer Höchstauslastung von 40 Prozent bis zu 4.000 Zuschauer zugelassen werden.

Dabei ist jeweils die 2G-Plus-Regelung vorgesehen, auch das Tragen einer medizinischen Maske soll verpflichtend sein.

Ad

Die entsprechenden Zahlen stehen im Papier allerdings noch in Klammern. Das bedeutet, dass sich die Größenordnung durchaus noch ändern kann. Generell stimmen Bund und Länder gemäß des ersten Beschlussvorschlags überein, "dass die derzeit geltenden Infektionsschutzmaßnahmen nunmehr verantwortungsbewusst und in kontrollierten Schritten zurückgefahren werden sollen".

Fußball Arminia-Legende verkündet Abgang: Klos kehrt Bielefeld den Rücken VOR 3 STUNDEN

Dabei werde auch ein möglichst einheitliches Vorgehen in den Ländern angestrebt. Das gibt es derzeit in der Zuschauerfrage nicht. Der bundesweiten Einigung auf 10.000 Zuschauer bei einer Maximalauslastung von 50 Prozent beim letzten Gipfel der Regierungschefs folgten einige Alleingänge. So sind beispielsweise in Bayern oder Sachsen mittlerweile im Freien bis zu 15.000 Fans zugelassen.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Vor Duell mit Real: Mbappé schiebt Wechsel-Spekulationen beiseite

(SID)

Nagelsmann wütet nach Blamage gegen Bochum: "Beschissenes Spiel"

Bundesliga Matthäus fällt hartes Urteil über Bayern-Star: "Ein Fremdkörper" VOR 3 STUNDEN