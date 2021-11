Der Präsident des südamerikanischen Fußballverbands Conmebol hat sich mit einem Brief vor einigen Wochen an FIFA-Präsident Gianni Infantino gewandt, um für seine Idee zu werben: Er möchte die Halbzeitpause im Finale der Copa Libertadores am Samstag, 27. November, verlängern - und zwar von 15 auf 25 Minuten.

Damit möchte er die Pause aufwerten. So sollen Halbzeitshows - wie es sie zum Beispiel in der National Football League gibt - möglich werden, ebenso wird die Zeit verlängert, um Werbung zu spielen und im Stadion Speisen und Getränke zu kaufen.

Was für die Copa Libertadores gilt, könnte so schon bald auch für alle oder für wichtige Fußballspiele gelten.

Vor zwölf Jahren wurde ein Vorschlag der FIFA, die Pause auf 20 Minuten zu verlängern, abgelehnt. Am Donnerstag, 25. November, will das International Football Association Board (IFAB) über den neuen Vorschlag entscheiden.

