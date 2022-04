Fußball

Wechsel-Chaos bei Freiburg gegen Bayern: So reagieren Julian Nagelsmann und Christian Streich

Chaos bei der Bundesliga-Partie des FC Bayern in Freiburg: Wegen eines Fehlers bei einem Wechsel spielte der FCB beim 4:1-Auswärtssieg kurzzeitig mit zwölf Spielern. Die beiden Trainer äußern sich nach der Partie zur Situation. "Es war am Ende keine spielentscheidende Szene, das man jetzt irgendwie die Fairness in Frage stellt, aber skurril", sagte Nagelsmann nach der Partie.

00:02:02, vor 33 Minuten