Die neuen Corona-Bestimmungen stellen den FC Bayern im Hinblick einiger weiterhin ungeimpfter Profis vor organisatorische Probleme.

Da in bayrischen Hotels die 2G-Regel gilt, sollten die ungeimpften Profis des FC Bayerns ursprünglich mit dem PKW am Freitag zum Spiel in Augsburg zu chauffieren. Geimpfte und genesene Spieler sollten die rund 80 Kilometer weite Anfahrt zum Auswärtsspiel gemeinsam im Mannschaftsbus antreten und dort anschließend ein Tageshotel beziehen.

Eine Ausnahmeregelung des Hotel- und Gaststättenverbandes sieht nun aber für Geschäftsreisende einen Sonderfall vor - die Grüppchenbildung bleibt dem Rekordmeister so wohl vorerst erspart.

Beim Topspiel der nächsten Woche in Dortmund könnte die Problematik aber erstmals real werden.

Ungeimpfte Bayern-Spieler ins Ferienhaus?

Da im nordrhein-westfälischen Dortmund wohl am 4.Dezember die 2G-Regel gilt, muss sich der FC Bayern hier einen Alternativplan für seine ungeimpften Profis einfallen lassen.

Laut eines Berichts des "Kicker" planen die Bayern-Entscheider hierfür die Anmietung einer Ferienwohnung. Diese fallen mutmaßlich nicht unter die in Hotels gängige 2G-Regel, sodass ungeimpfte Spieler wie Joshua Kimmich dennoch die Anreise zum Top-Spiel antreten könnten.

Als langfristige Lösung wird dieser Plan jedoch wohl nicht verstanden. Für den gestrigen Donnerstag hatte die Klubführung ein Meeting mit seinem ungeimpften Personal einberufen.

Im Kontext der geplanten 2G-Regel für Profis könnte eine Impfung für Kimmich und Co. bald unumgänglich sein.

Nagelsmann genervt von Corona: “Früher war 3G das Handynetz”

