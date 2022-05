Youssoufa Moukoko erhofft sich bei einem anderen Klub mehr Einsatzzeiten. Zu welchem Verein der 17-Jährige gehen könnte, scheint momentan noch unklar. Auch ein Wechsel ins Ausland ist im Bereich des Möglichen. Nach Informationen der "Sport Bild" gibt es momentan keine Anfrage aus der Bundesliga.

In der laufenden Saison kam der Stürmer in der 1. Mannschaft bisher nur auf 20 Einsätze, dabei gelangen ihm ein Tor und zwei Vorlagen. Lediglich einmal stand er dabei in der Startelf. Hinzu kommen zwei Spiele für den BVB II in der 3. Liga. Allerdings hatte Moukoko auch immer wieder mit Muskelverletzungen zu kämpfen. Dennoch: Insgesamt dürfte er sich mehr erhofft haben.

Sollte es im Sommer zum Verkauf kommen, würden ihn die Dortmunder allerdings nicht komplett ziehen lassen. Denn laut "Bild" sei der BVB nur zu einem Verkauf bereit, wenn Moukokos neuer Klub der Borussia eine Rückkaufoption gewährt. Ein Wechsel Moukokos könnte Dortmund dem Bericht zufolge bis zu 20 Millionen Euro einbringen.

Verleihen werden die Schwarz-Gelben Moukoko definitiv nicht. Das liegt auch an dessen aktueller Vertragssituation. Moukokos Kontrakt beim BVB läuft im Sommer 2023 aus. Um ausgeliehen werden zu können, müsste er zunächst seinen Vertrag verlängern, da eine Leihe nicht zum gleichen Zeitpunkt enden darf wie der Vertrag beim eigentlichen Verein. Allerdings soll der deutsche U21-Nationalspieler eine Verlängerung aktuell ausschließen.

