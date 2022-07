Die Kölner, die im August in den Play-offs zur Conference League um einen Platz im Europapokal spielen, bestreiten ihr erstes Pflichtspiel am 30. Juli. Beim Zweitligisten Jahn Regensburg steht das Erstrundenduell im DFB-Pokal an.

In der Liga geht es dann am 7. August gegen Aufsteiger Schalke 04 los.

(SID)

