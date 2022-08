Die Mainzer erwischten den besseren Start. In den ersten Minuten stellten sie das aktivere Team und überzeugten mit ihrem geradlinigen Spiel nach vorne. Mit zunehmender Dauer erhöhte Leverkusen den Offensivdruck etwas, ohne dabei wirklich zwingend zum Abschluss zu kommen.

Nach knapp einer halben Stunde ging Leverkusen durch ein Eigentor glücklich mit 1:0 in Führung. Kerem Demirbay servierte in der 29. Minute von links per Eckstoß und fand Anton Stach, der an den Strafraumrand köpfte. Dort ließ Exequiel Palacios den Ball einmal nach oben springen, danach hielt er voll drauf. Piero Hincapié lauerte wenige Meter vor dem Kasten, erreichte das Spielgerät aber nicht, da Jonathan Burkardt dieses unglücklich ins eigene Tor lenkte.

Im Anschluss landeten die beiden nächsten nennenswerten Schüsse der Werkself ebenfalls im gegnerischen Gehäuse. Beide Male profitierten die Gäste von individuellen Fehlern. In der 39. Minute setzte sich Mouusa Diaby an der Mittellinie gegen Maxim Leitsch durch. Alexander Hack versuchte, zu helfen, leistete sich dabei aber einen haarsträubenden Stellungsfehler, sodass Diaby unbedrängt aufs Tor zusprintete. Der an diesem Nachmittag als rechter Schienenspieler eingesetzte Jeremie Frimpong lief rechts parallel mit, wurde bedient, und schob zum 2:0 ein.

Lediglich zwei Minuten später rappelte es erneut. Wieder sahen Leitsch und Hack alles andere als gut aus. Zweiterer brachte Ersteren unnötigerweise mit einem riskanten Zuspiel per Kopf in Bedrängnis. Frimpong schnappte sich den Ball von Leitsch, drang in den Strafraum ein und vollstreckte flach zum 3:0.

Mit dem komfortablen Drei-Tore-Vorsprung fokussierte sich Bayer nach dem Seitenwechsel auf die Defensivarbeit. Die Nullfünfer schraubten ihren Ballbesitzanteil in der zweiten Halbzeit deutlich nach oben. Diesen münzten sie auch in einige Torchancen um, da sie bei diesen aber zu unpräzise und nicht kaltschnäuzig genug agierten, blieb es aus Mainzer Sicht bei der Null auf der falschen Seite. Knapp wurde es vor allem in der 55. Minute, als Aarón Martin aus der Distanz an die Latte knallte.

Die Gäste tauchten nach der Pause - ebenso wie in Durchgang eins - nicht allzu oft vor dem gegnerischen Tor auf. In der 77. Minute dezimierte sich Leverkusen selbst, indem Hincapié nach einem Foulspiel an FSV-Kapitän Silvan Widmer mit Gelb-Rot vom Platz geschickt wurde.

In Überzahl kamen die Mainzer zwar noch mehrere Male zwingend zum Abschluss, doch mit dem Ehrentreffer sollte es an diesem Tag nicht sein. In der vierten Minute der Nachspielzeit kassierte Leverkusen den zweiten Platzverweis. Mitchel Bakker fuhr im Laufduell mit Karim Onisiwo den Ellbogen aus und traf den Österreicher damit am Hals, weswegen er ebenfalls Gelb-Rot sah.

Kurz danach war Schluss. Es blieb beim 0:3, wodurch die Werkself die ersten Punkte in dieser Saison sammelte und den Mainzern die erste Niederlage zufügte.

Der Tweet zum Spiel:

Burkardts Eigentor wirkte für die Werkself allerdings als Brustlöser. Als der Knoten geplatzt war, folgten innerhalb weniger Minuten das 2:0 und 3:0.

Das fiel auf: Seoanes Umstellung auf Dreierkette

Gerardo Seoane setzte gegen Mainz erst zum vierten Mal in seiner Zeit als Bayer-Coach in einer Bundesligapartie von Beginn an auf die Dreier- respektive Fünferkette. Ob seine Umstellung von der defensiven Vierer- auf die Fünferreihe fruchtete, ist nur schwierig festzustellen. Klar, auf dem Papier, siegte Leverkusen deutlich und holte damit die ersten Punkte der Saison. Doch Mainz hatte ein deutliches Chancenplus. In Seoanes normalerweise bevorzugten 4-2-3-1-Formation erspielte sich die Werkself in den ersten drei Bundesliga-Partien eine Menge Torchancen, die dabei aufgrund einer mangelhaften Chancenverwertung aber nur einmal traf.

Die Statistik: 11

Leverkusen netzte im deutschen Fußball-Oberhaus auch im elften Spiel in Folge gegen Mainz. Gegen keinen anderen aktuellen Bundesligaverein hat die Werkself eine längere aktive Serie.

