Zudem kommt das Erstrunden-Aus im DFB-Pokal bei Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg.

So startet Bayer am Mittwoch (21:00 Uhr im Liveticker) mit alles andere als guten Vorzeichen beim FC Brügge in die Gruppenphase der Champions League.

"Natürlich ist die Enttäuschung groß. Aber Mittwoch ist eine neuer Wettbewerb und ein neues Spiel.

Wir müssen weiter konzentriert trainieren, um Sachen zu verbessern und das nächste Spiel dann zu gewinnen", sagte Rolfes.

