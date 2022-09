Die Woche der Wahrheit könnte für Bayer Leverkusen nicht unangenehmer beginnen. Die in der Bundesliga auf einen Abstiegsplatz abgestürzte Werkself muss in der Champions League gegen die mit allen Wassern gewaschenen Profis von Atlético Madrid endlich die ersehnte Trendwende einleiten. Ansonsten wird auch die Luft für Trainer Gerardo Seoane dünn.

"Es ist klar, dass bei diesen Resultaten der Druck auf die Verantwortlichen immer steigt. Da gibt es nichts zu beschönigen", sagte Seoane vor dem kniffligen Duell am Dienstag (21:00 Uhr im Liveticker ): "Es ist bemerkenswert, wie sich Atlético in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Sie gehören zu den Topklubs in Europa."

Doch Ausreden zählen nicht mehr. Nach dem peinlichen Pokal-Aus beim Drittligisten SV Elversberg, nur einem Sieg aus den ersten sechs Ligaspielen und der schmerzhaften Pleite zum Königsklassen-Start beim FC Brügge (0:1) muss endlich der Befreiungsschlag gelingen. Dafür forderte Seoane "totale Entschlossenheit". Man müsse sich "in beiden Strafräumen viel konsequenter verhalten".

Bei einer weiteren Niederlage gegen das Team des eigenwilligen Trainers Diego Simeone würde das Achtelfinale schon in weite Ferne rücken. Seoane, der auf den argentinischen Mittelfeldspieler Exequiel Palacios (Oberschenkelverletzung) verzichten muss, ist sich der ernsten Lage bewusst. "Natürlich ist man besorgt über die Entwicklung und die Resultate", sagte der Schweizer.

Leverkusen will den Bock umstoßen

Die Spieler sind offenbar willig, den Bock umzustoßen. "Wir sind extrem motiviert und stehen als Mannschaft zusammen", versicherte Piero Hincapie. Dabei wird es in der Kabine auch mal etwas lauter. "Wir sprechen offen alle Punkte an. Wir kritisieren uns, um uns zu verbessern. Die Stimmung in der Umkleide ist aber nicht schlecht", sagte Hincapie.

Sie wäre noch besser, wenn in der Woche der Wahrheit Siege gegen Atlético und am Samstag gegen Werder Bremen folgen. "Du musst mit der Einstellung reingehen: Wir haben nichts zu verlieren. In schwierigen Situationen kannst du in diesen Spielen was holen", sagte Kapitän Lukas Hradecky.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie - Andrich, Demirbay - Diaby, Azmoun, Hudson-Odoi - Schick. - Trainer: Seoane

Atlético Madrid: Oblak - Witsel, Hermoso, Reinildo - Molina, Saul Niguez - Llorente, Koke, Carrasco - Morata, Joao Felix - Trainer: Simeone

