In seiner zweiten Spielzeit als Verantwortlicher läuft nicht mehr viel zusammen, Leverkusen gewann nur zwei von zwölf Pflichtspielen.

In der Bundesliga ist Bayer auf Platz 17 abgerutscht, im DFB-Pokal scheiterte Leverkusen in der ersten Runde am Drittligisten SV Elversberg. In der Champions League war das 0:2 beim FC Porto am Dienstagabend die zweite Niederlage im dritten Spiel.

Leverkusens Klubboss Fernando Carro hatte die Trainerdiskussion schon vor dem Porto-Spiel erheblich angeheizt. Im Doppelpass bei Sport1 sagte er, Bayer sei "nicht unvorbereitet" und forderte Ergebnisse, "so schnell wie möglich".

Der frühere Weltklasse-Spielmacher Alonso hatte zuletzt die zweite Mannschaft von Real Sociedad trainiert - und ist seit Sommer ohne Job. Alonso kennt die Bundesliga aus seiner Zeit beim FC Bayern (2014 bis 2017) bestens und genießt international auch durch seine Stationen bei Real Madrid und dem FC Liverpool einen ausgezeichneten Ruf. Er könnte schon im Kellerduell gegen Aufsteiger Schalke 04 am Samstag (15:30 Uhr im Liveticker) auf der Bank sitzen.

Bayer verbessert, aber "Möglichkeiten nicht genutzt"

Sportlich spitzte sich Bayers Situation in Portugal weiter zu. Vier Tage nach dem 0:4-Debakel in München präsentierte sich die Werkself in Porto zwar verbessert, doch unterm Strich stand am dritten Spieltag der Champions League die zweite Niederlage.

Man wolle "gemeinsam aus der Situation rauskommen. Wir alle sind in der Verantwortung, so sieht das die Mannschaft", versicherte Tah. In Porto habe Bayer, das in der Bundesliga nur den enttäuschenden 17. Platz belegt und im DFB-Pokal bereits gescheitert ist, schlicht seine "Möglichkeiten nicht genutzt". Man hätte zur Pause - in der ersten Halbzeit verschoss der kriselnde Starstürmer Patrik Schick einen Elfmeter - "2:0 führen können, danach wurde es dann wild".

Seoane gab sich dennoch alle Mühe, "den Blick sofort wieder nach vorne zu richten" und "die positiven Dinge mitzunehmen". Er forderte, in der Offensive "viel effizienter vor dem Tor" zu sein. Und hinten müsse man in gewissen Situationen "ein bisschen böser sein".

Seoane hadert mit Pleite: "Emotionaler Zustand spielt eine Rolle"

