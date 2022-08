Julian Nagelsmann hat Probleme. Eine ganze Menge sogar. Und die haben nichts mit der herausfordernden Gruppe in der Champions League oder dem vermeintlichen Angstgegner Borussia Mönchengladbach zu tun. "Ich habe die Qual der Wahl. Das macht es sehr schwierig für mich", sagte der Trainer von Bayern München vor dem "ewigen" Klassiker am Samstag (18:30 Uhr im Liveticker) gegen den alten Rivalen.

Selbst dem zuletzt überragenden Jungstar Jamal Musiala, den der Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sogar als kommenden Weltfußballer sieht, wollte Nagelsmann am Freitag keine Startelf-Garantie für das Topspiel gegen den Tabellenzweiten geben. "Die hat keiner", betonte er. Vielmehr sei es nach dem Rekordstart mehr denn je eine Herausforderung, "die Spieler daran zu gewöhnen, dass es normal ist, mal nicht zu spielen, auch wenn man vorher gut gespielt hat".

Dieser extreme Konkurrenzkampf im Münchner Luxuskader befeuere auch "das eine oder andere", sagte Nagelsmann. Bei einem kleineren Wehwehchen würden die Profis eben nicht sofort eine Trainingspause einlegen, "das kann dich deinen Startelfplatz kosten".

Noch schafft es Nagelsmann vor den Wochen der Wahrheit mit schweren Spielen in der Königsklasse gegen Barcelona um Ex-Torjäger Robert Lewandowski und Inter Mailand, die Stimmung bei seinen sensiblen Stars hochzuhalten. Die Ergebnisse sprechen für sich.

Nagelsmann: "Vor keinem Angst"

Einen Einbruch erwartet er auch gegen Gladbach nicht. "Wenn ich sehe, welche Spannung in der Mannschaft ist, welcher Geist herrscht, bin ich guter Dinge. Wir sind sehr gut drauf, haben viel Selbstvertrauen", betonte er.

Dass Gladbach in den vergangenen elf Pflichtspielen gegen die Bayern sechs Siege geholt hat, stört Nagelsmann nicht. "Ich kann versichern, dass unsere Spieler vor keinem Gegner Angst haben", betonte er und fügte vielsagend an: "Die Antwort wird es morgen Abend geben."

Matthäus erwartet über die ganze Saison hinweg gar ein Münchner "Feuerwerk". Die Qualität sei für die Konkurrenz "zu hoch. Es gibt keinen anderen Meister", sagte er am Freitag. Es liege "alleine am FC Bayern".

Nagelsmann: "Wichtig ist, dass wir nicht straucheln."

Dies sieht auch Nagelsmann so: "Ob die Verfolger straucheln, ist mir egal, wichtig ist, dass wir nicht straucheln." Wenn der Rekordmeister weiter diese Energie auf den Platz bringe, "dann wird es schwer, gegen uns zu gewinnen, auch in der Champions League. Diese Energie sollte selbstverständlich sein, dann ist es egal, was die anderen machen."

Vor diesem Selbstverständnis der Bayern hat auch Gladbachs neuer Trainer Daniel Farke Bammel. Für die jüngsten Erfolge, wie etwa das beeindruckende 5:0 im Pokal, können man sich "nichts kaufen, ganz im Gegenteil. Die Sinne von Bayern München sind jetzt besonders geschärft."

Für Nagelsmann geht es in erster Linie darum, "dass die Stimmung positiv bleibt. Aber das ist nicht so einfach." Auf die Frage, wer denn am Samstag in der Innenverteidigung auflaufen werde, sagte er lapidar: "Zwei aus drei werden spielen. Das weiß ich. Mehr noch nicht."

