Gleich zu Saisonbeginn kommt es zu einem Spitzenspiel in der Bundesliga. Borussia Dortmund empfängt Bayer 04 Leverkusen.

Die Partie wird am Samstag, 6. August 2022, ausgetragen. Anstoß ist um 18:30 Uhr.

Beide Vereine haben sich große Ziele gesetzt. Zumindest die Qualifikation für die Champions League scheint für die Klubs realistisch.

Hier gibt es alle Informationen zum Match zwischen dem BVB und Leverkusen.

Sky sendet das Spiel zwischen den Dortmundern und Leverkusen am Samstag, 6. August, ab 15:30 Uhr live im TV bei Sky Bundesliga 1.

Sky bietet einen Livestream zur Partie Borussia Dortmund gegen Bayer 04 Leverkusen bei SkyGo und SkyTicket an.

Bei Eurosport.de werdet ihr mit allen Informationen zur Bundesliga versorgt. Hier gibt es auch einen Liveticker zum Spiel der Dortmunder gegen Leverkusen.

(sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesligaspiele)

Borussia Dortmund muss zum Auftakt der Fußball-Bundesliga am kommenden Wochenende allem Anschein nach auf Nationalspieler Niklas Süle verzichten. Entsprechende Informationen von "Sky" und "Bild" wollte der BVB am Sonntag auf "SID"-Anfrage allerdings nicht kommentieren. Süle musste aufgrund von Problemen am Oberschenkel im DFB Pokal gegen 1860 München ausgewechselt werden. | Zum Bericht