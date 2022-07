Nach Bekanntwerden der Erkrankung von Haller waren in Brackel zahlreiche Angreifer als Ersatz gehandelt worden, unter anderem Edin Dzeko, Dries Mertens oder Luis Suárez . Das Problem: Nach der Transferoffensive im Sommer mit den Verpflichtungen von Haller, Karim Adeyemi, Nico Schlotterbeck oder Salih Özcan schwimmen die Schwarz-Gelben nicht im Geld. Im Gegenteil.

Wie der "Express" berichtet, ist das Transferbudget auf rund zehn Millionen Euro begrenzt. Vorteil Modeste: Nach Informationen der "Sport Bild" könnte der Mittelstürmer die Mannschaft von Steffen Baumgart für rund drei Millionen Euro verlassen. Auch sein derzeitiges Gehalt von ca. 3,5 Millionen Euro, das Modeste demnach weiterhin verdienen möchte, dürfte für die Borussia stemmbar sein.

Ad

Gegenüber dem "Express" bestätigte Lizenzspielerleiter Thomas Kessler zuletzt Gesprächsbereitschaft. "Wenn sie Interesse haben, sollen sie sich melden. Aber bisher gibt's da nichts", erklärte der frühere Torhüter.

EM 2022 "Heldinnen werden geboren": Traumfinale elektrisiert Deutschland VOR 6 STUNDEN

Dass der BVB nach einem Ersatz für den Ivorer sucht, bestätigte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer im Interview mit "Sky". "Wir sind nicht passiv und nur wartend, bis es besser wird", erklärte der 53-Jährige und bestätigte: "Wir haben das im Blick und wissen, dass wir da tätig werden müssen. Wir sind am Ball."

Modeste liebäugelt mit Abgang

Am Samstag hatte der BVB vermeldet, dass Haller wie befürchtet an Hodenkrebs erkrankt ist und sich einer Chemotherapie unterziehen muss . Laut der Vereinsmitteilung wird der 28-Jährige monatelang ausfallen.

Modeste erlebte in der abgelaufenen Saison eine wahre Renaissance. Der bullige Mittelstürmer erzielte in 32 Bundesligaspielen 20 Treffer. In den vergangenen Wochen kokettierte er offensiv mit einem Abgang. "Ich bin 34 Jahre alt, ich muss auch an mich denken. Ich habe nur eine Karriere", sagte er zu Beginn der Vorbereitung in einem Interview und stellte klar: "Ich habe eine klare Linie. Wenn etwas kommt, muss ich mit dem Verein reden."

Nun scheint sich aufgrund der schrecklichen Erkrankung Hallers eine Tür in der Bundesliga zu öffnen.

Eurosport-Einschätzung: Der BVB benötigt nach der Erkrankung von Sebastien Haller schnellstmöglich einen Ersatz. Anthony Modeste erfüllt alle Voraussetzungen: Er passt in den finanziellen Rahmen, hat die sportliche Qualität in der vergangenen Saison unter Beweis gestellt und wäre für einen Transfer wohl offen. Für den Franzosen wäre ein Wechsel zum Champion-League-Klub die Krönung seiner Karriere. Eine Einigung scheint wahrscheinlich.

Transferwahrscheinlichkeit: 60 Prozent

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Lügen und "Bullshit": Lewandowski tritt gegen FC Bayern nach

Mit Schnauzer auf der PK: Darum brachte DFB-Star Popp alle zum Lachen

DFB-Pokal St. Pauli verhindert Blamage nur knapp, Bochum souverän VOR 7 STUNDEN