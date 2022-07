Für den BVB trafen Prince Aning (45.+1) sowie Bradley Fink (55.) und Göktan Gürpüz (63.).

Die meisten Nationalspieler erwartet Terzic erst am Freitag (8. Juli) zum ersten Training nach der Sommerpause. Einen Tag später bestreitet Dortmund sein zweites Testspiel bei Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden.

Am 14. Juli misst sich Terzics Mannschaft beim SC Verl erneut mit einem Drittligisten, ehe die Westfalen 24 Stunden später ins Trainingslager nach Bad Ragaz reisen.

In der Schweiz stehen weitere Vorbereitungsspiele gegen die spanischen Erstligisten FC Valencia und FC Villarreal auf dem Programm. Sein erstes Pflichtspiel bestreitet Dortmund am 29. Juli in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Drittligist 1860 München.

