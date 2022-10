Gavi vom FC Barcelona ist zweifelsfrei ein hochtalentierter Fußballer.

Dass der 18-Jährige unter der Woche mit dem Gewinn der Kopa-Trophäe und dem Golden-Boy-Award gleich beide prestigeträchtigen Youngster-Auszeichnungen einheimste, sorgte im Anschluss für reichlich Diskussionen.

Ad

Jamal Musiala und Jude Bellingham, die Mitfavoriten aus der Bundesliga, belegten bei der Kopa-Auszeichnung , die im Rahmen der Ballon-d'Or-Gala in Paris veröffentlicht wurde, überraschenderweise "nur" die Ränge drei beziehungsweise vier. Eduardo Camavinga von Champions-League-Sieger Real Madrid wurde Zweiter.

Serie A Ehrenrunde unter Tränen: Emotionaler Abschied für Ribéry VOR 8 STUNDEN

Die von der italienischen Sportzeitung "Tuttosport" ins Leben gerufene Golden-Boy-Wahl gewann Gavi einige Tage später vor Bellingham und Camavinga, Musiala rangierte auf Platz vier. Im vergangenen Jahr mussten sich die beiden Bundesliga-Juwele Pedri (ebenfalls FC Barcelona) geschlagen geben. Nicht wenige Experten und Fans beklagten eine mangelnde Lobby der deutschen Klubs bei derlei Auszeichnungen.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann erklärte beispielsweise mit Blick auf die Wahl : "Gavi ist ein herausragender Spieler, ich freue mich auch für ihn. In meinen Augen haben sowohl Jamal als auch Jude Bellingham aber eine etwas bessere Saison gespielt." Während Musiala - anders als in der laufenden Saison - in der vorangegangen Spielzeit bei den Münchnern nicht immer zum Stammpersonal zählte, übernahm Bellingham neben Erling Haaland in Dortmund bereits eine Führungsrolle.

Nach Haalands Abgang in Richtung Manchester ist Bellingham mit nur 19 Jahren der unangefochtene Star und Erfolgsgarant der Schwarz-Gelben, wurde zuletzt sogar ein ums andere Mal mit der Kapitänsbinde bedacht. Am vergangenen Wochenende untermauerte der englische Nationalspieler einmal mehr seine enorme Wichtigkeit für den BVB. Mit seinem Doppelpack (2., 53.) schraubte er sein persönliches Pflichtspiel-Torekonto auf acht. Mehr Treffer erzielte er im Dortmund-Dress nie zuvor in einer Saison.

Terzic über Bellingham: "Außergewöhnlich"

"Er hat das richtig gut gemacht. Es war für ihn gut, sofort zu treffen. Er hat sehr viele Bälle für uns erobert, es ist außergewöhnlich, wie konstant er mit 19 Jahren ist", lobte Coach Edin Terzic im Nachgang auf der Pressekonferenz. Bellinghams starke Darbietung spiegelte sich auch in den Zahlen wider. Der Mittelfeldmann gab die meisten Torschüsse (4) ab und gewann knapp 70 Prozent seiner Zweikämpfe. Zudem verbuchte er zehn Balleroberungen - Spitzenwert aufseiten der Westfalen.

Jude Bellingham Fotocredit: Getty Images

Es schien, als wolle er diejenigen, die für die Abstimmung bei der Kopa-Trophäe (ehemalige Ballon-d'Or-Gewinner) und beim Golden Boy (40 europäische Fachjournalisten) verantwortlich zeichnen, liebe Grüße ausrichten. Es war das nächste deutliche Signal, nachdem er unter der Woche in der zweiten Runde des DFB-Pokals bereits beim 2:0-Sieg in Hannover getroffen hatte.

Kehl: Das hat mir besonders gefallen

"Er war für uns gegen Stuttgart wieder derjenige, der das Spiel in die richtige Richtung gelenkt hat - ähnlich, wie er es auch schon in Hannover getan hat", lobte Sportdirektor Sebastian Kehl im Anschluss an die Partie in der Mixed Zone. "Mir hat besonders gefallen, wie er gewirkt hat, wie er auch auf die Mannschaft gewirkt hat. Es war ein richtig gutes Spiel von ihm in allen Belangen. So ist er unfassbar wertvoll für die Mannschaft."

Dass längst die ganz Großen des Geschäfts ihre Fühler nach Bellingham ausgestreckt haben, ist hinlänglich bekannt. Manchester City, Liverpool, Chelsea und Real Madrid sollen werden immer wieder als potenzielle Interessenten genannt. Bellingham, dessen Vertrag noch bis 2025 gültig ist, fühlt sich jedoch wohl beim Revierklub, nach seinen Toren gegen Stuttgart deutete er symbolträchtig aufs BVB-Logo.

Wie lange kann Dortmund Bellingham halten?

Die Chance, dass Dortmund den Ausnahmekönner noch lange binden kann, schrumpft jedoch mit jedem Gala-Auftritt. "Jude war vor diesem Spiel sicher genauso begehrt, wie er es nach diesem Spiel sein wird", sagte Kehl, als er mit einem möglichen Abgang Bellinghams konfrontiert wurde. "An dem Interesse, das an ihm womöglich mal aufkommen wird, ändert das alles nichts. Aber er kann sich bei uns entwickeln, er kann hier bei uns die nächsten Schritte machen - so, wie er es in dieser Saison schon getan hat."

Bellingham, so mutet es an, trägt bei seinen Schritten Siebenmeilenstiefel, er ist eines der größten Versprechen im internationalen Fußball. Auch ohne Kopa-Trophäe oder Golden-Boy-Award.

Das könnte Dich auch interessieren: Pokal-Auslosung: Derby für Dortmund, FC Bayern zieht kniffliges Los

"Extrem wichtig": Nagelsmann feiert Choupo-Moting

Premier League Klopp poltert nach Blamage bei Aufsteiger: "Ist mir ein Rätsel" UPDATE GESTERN UM 22:54 UHR