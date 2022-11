Nach nur vier Minuten klingelte es im Dortmunder Kasten. Wie bereits am vergangenen Dienstag gegen den VfL Wolfsburg (0:2) war der Vizemeister in der Anfangsphase mit seinen Gedanken überall - nur nicht auf dem Rasen.

Trotz des frühen Rückschlags durch Jonas Hofmann kämpfte sich der BVB aber zunächst zurück. Am Ende der ersten Hälfte war beim Stand von 2:3 sogar der Ausgleich zum Greifen nah. Doch kurz nach Wiederanpfiff wurde auch diese Hoffnung durch ein weiteres frühes Gegentor zerschmettert

"Beide Anfangsphasen waren beschissen", resümierte Julian Brandt im Anschluss an die 2:4-Niederlage am "DAZN"-Mikrofon. Es sei nicht das erste Mal, dass er nach dem Grund für die schläfrigen Anfangsphasen der Dortmunder gefragt wird: "Eine Lösung habe ich heute aber immer noch nicht."

Brandts Gefühl sei jedoch, dass der BVB gar nicht so schlecht in die Partie gestartet war. "Aber wir kassieren wieder das Tor. Wir haben die ersten vier, fünf Minuten den Ball und fangen uns dann einen Konter." Am Ende habe Dortmund schlichtweg "schlecht verteidigt. Aber da meine ich alle Spieler."

Brandt: "Mehr einladen kannst du den Gegner nicht"

"Wir haben in den entscheidenden Phasen geschlafen. Das ist ein ganz schweres Gepäck. Wir haben durch eigenes Unvermögen verloren", führte der BVB-Star bei "Sat.1" weiter aus.

"Mehr einladen als wir, kannst du den Gegner eigentlich gar nicht", lautete das Fazit des 26-Jährigen. "Das ist beschissen."

Vorfreude auf die in rund einer Woche startende Weltmeisterschaft in Katar kommt bei Brandt nach der neuerlichen Niederlage folglich noch nicht auf. "Bis zur Anreise wird es mich noch extrem ankotzen", schilderte er. "Irgendwann werde ich dann den Switch finden."

Mats Hummels (l.) und Gregor Kobel - Borussia Dortmund Fotocredit: Imago

Terzic muss den richtigen Hebel finden

Während Brandt in Katar nach den Sternen greifen will, liegt es während der WM-Pause in BVB-Coach Edin Terzic, die richtigen Schlüsse aus der fünften Auswärtsniederlage in der Bundesliga zu ziehen.

"Die Woche war sehr enttäuschend. Nicht nur die Niederlage heute, sondern auch die Pleite gegen Wolfsburg", erklärte er bei "DAZN". Auch dem 40-Jährigen stießen die frühen Gegentore sauer auf. Besonders den zweiten Spielabschnitt hätte der Dortmunder Übungsleiter anders gestalten wollen.

"Für die zweite Hälfte haben wir uns vorgenommen, weiter Gas zu geben, sie zu stressen, torgefährlich zu bleiben - und kein Gegentor zu kassieren", erläuterte Terzic. "Das war mit der ersten Minute schon erledigt. Das hat uns heute ganz klar den Stecker gezogen."

Terzic hat nun bis zum 22. Januar Zeit, die notwendigen Hebel zu betätigen, um den BVB wieder auf die Erfolgsspur zu bringen. Bis dahin steht Dortmund auf einem enttäuschenden sechsten Tabellenplatz.

"Das ist nicht unser Anspruch", proklamierte der BVB-Coach. "Jetzt haben wir einen Rückstand, den wir ab Januar wieder gutmachen müssen. Und wir starten jetzt nicht bei Null, sondern bei Minus", so Terzic.

Farke: "Das war Werbung für den Fußabll"

Auf Gladbacher Seite war man mit dem Ausgang der Partie natürlich sehr zufrieden. Immerhin schafften die Fohlen durch den Sieg den Anschluss an die Top 6 der Liga. Nun gehe es darum, konstant zu bleiben.

"Wir zeigen immer wieder, was wir können. Aber wir bekommen keine Konstanz rein. Daran müssen wir arbeiten", erläuterte Lars Stindl bei "Sat.1". "Heute sind wir unserer Linie treugeblieben. Heute haben wir versucht, spielerische Lösungen zu finden. Das hat gut funktioniert."

Trainer Daniel Farke pflichtete seinem Schützling bei. "Wir sind natürlich hochzufrieden. Das war Werbung für den Fußball", so der 46-Jährige. "Wir waren heute extrem mutig. Wir haben viele Dinge kreiert und haben uns viele Torchancen erarbeitet."

