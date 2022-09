Fußball

Borussia Dortmund vor Mammutprogramm mit 13 Spielen in 42 Tagen: BVB-Trainer Edin Terzic über die Belastung

Auf den BVB wartet vor dem Start der WM in Katar ein Mammutprogramm mit 13 Spielen in 42 Tagen. Trainer Edin Terzic erklärt, wie er diese Belastung bewältigen will.

