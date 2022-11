Sechs Tore und vier Vorlagen in lediglich 14 Spielen ließen den 18-jährigen Moukoko in den letzten Wochen vermehrt in den Fokus rücken.

Aufgrund seines im Juni 2023 auslaufenden Vertrags riefen seine Leistungen einige Top-Klubs auf den Plan.

Wie Berichte aus Spanien nun vermuten lassen, soll sich neben dem FC Bayern auch der FC Barcelona um die Dienste des deutschen WM-Fahrers bemühen.

Nichtsdestotrotz will man bei den Katalanen nicht zu voreilig agieren. Dem Vernehmen nach soll die Verpflichtung eines weiteren Top-Talents nicht das Gehaltsgefüge unter den jungen Spielern sprengen. In Barcelona rechnet man sich gute Chancen auf einen Transfer im kommenden Sommer aus.

BVB will Moukoko halten

Dabei will Borussia Dortmund aber noch ein Wörtchen mitreden. Der Bundesligist soll Moukoko bereits vor einigen Wochen eine mögliche Vertragsverlängerung angeboten haben. Die Gespräche sollen nach der WM in Katar in die finale Phase gehen.

Wie "Sport" weiter ausführt, wünscht sich Moukoko im Falle eines Verbleibs in Dortmund wohl eine ähnliche Klausel wie sein ehemaliger Teamkollege Erling Haaland.

Der norwegische Superstar war im vergangenen Transferfenster dank einer Ausstiegsklausel von rund 60 Millionen Euro plus Bonuszahlungen zu Manchester City gewechselt.

Eurosport-Einschätzung: Was für einen Moukoko-Verbleib in Dortmund spricht, ist die Spielpraxis. Der jüngste Erfolgslauf des Youngsters ist unter anderem auch auf das große Vertrauen zurückzuführen, welches BVB-Coach Edin Terzic in seinen Schützling setzt. In Barcelona würde es Moukoko hingegen äußerst schwer haben, sich in einer Offensive mit Robert Lewandowski, Raphinha und Co. durchzusetzen. Eine etwaige Ausstiegsklausel erscheint hingegen plausibel.

Wechsel-Wahrscheinlichkeit: 5 Prozent

