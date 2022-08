Daniel Farke backt vor seinem Bayern-Debüt lieber kleine Brötchen. Die Münchner seien "aktuell das wohl formstärkste und heißeste Team Europas. Ihr Start war sehr beeindruckend", sagte der neue Trainer von Borussia Mönchengladbach vor dem Duell Erster gegen Zweiter.

Und doch hielt Farke an einer alten Gladbach-Tradition fest: "Wir werden nicht die weiße Fahne schwenken."

Denn Farke mag zwar neu in der Bundesliga sein, Borussias traditionelle Stärke gegen den Rekordmeister ist aber auch dem 45-Jährigen vor dem Duell am Samstag (18:30 Uhr im Liveticker) nicht verborgen geblieben. Von den letzten 17 Pflichtspielen der alten Rivalen hat Gladbach acht gewonnen, Bayern nur sechs.

Vergangene Saison gab es aus Borussia-Sicht sogar zwei Siege und ein Remis, das furiose 5:0 im DFB-Pokal inklusive.

Farke glaubt an Chance in München

Kann der Bayern-Schreck der vergangenen Jahre also noch einmal zuschlagen und den schon jetzt davon eilenden Tabellenführer einfangen? "Wir können uns nichts für diese Erfolge kaufen, ganz im Gegenteil. Die Sinne von Bayern München sind jetzt besonders geschärft", sagte der Gladbach-Trainer am Donnerstag, fügte aber kämpferisch an: "Wir wollen auch Unrealistisches schaffen."

Noch vor wenigen Wochen hätten das wohl die wenigsten Fans erwartet. Denn mit Farke, aber auch Sportdirektor Roland Virkus hat der fünfmalige Meister nach einer enttäuschenden Saison unter Adi Hütter einen neuen Weg eingeschlagen.

Gerade dem außerhalb vom Niederrhein kaum bekannten Virkus schlug zunächst Skepsis entgegen, als er das schwere Erbe von Max Eberl antrat.

Bie Thuram und Bensebaini Abgang möglich

Doch inzwischen hat sich der manchmal etwas hölzern wirkende Virkus freigeschwommen. Seine Entscheidung für Farke hat sich ausgezahlt, vor allem aber mit den nicht selbstverständlichen Vertragsverlängerungen mit Nationalspieler Jonas Hofmann und Alassane Pléa hat er Pluspunkte gesammelt. Sollte ihm nun mit Yann Sommer und Marcus Thuram noch das gleiche Kunststück gelungen, hätte Virkus mehr geliefert als gedacht.

Doch gerade beim formstarken Torjäger Thuram, aber auch bei Verteidiger Ramy Bensebaini scheint ein Abgang durchaus möglich. Auf Virkus würde in diesem Fall bis zur Schließung des Transferfensters am 1. September viel Arbeit warten. Immerhin: Der angekündigte, bisher aber ausgebliebene Umbruch innerhalb der Mannschaft würde dann zumindest in Teilen doch noch vollzogen.

Farke/Virkus-Duo funktioniert

Weil aber Farke für frischen Wind im kaum veränderten Team gesorgt hat, funktioniert das neue starke Duo Farke/Virkus bislang. Und für das Duell mit den Bayern gibt es ja ohnehin genügend Spieler, die wissen, wie es geht.

Weltmeister Christoph Kramer etwa hat schon den einen oder anderen Sieg in der Allianz Arena erlebt und will daher von Aufregung vor dem Topspiel nichts wissen. Sein Motto: "Nach München fahren wir traditionell immer ganz entspannt."

(SID)

