Fußball

Bundesliga-Ausblick: Neue Stars bei Bayern, Rückkehrer Mario Götze, MVP Nkunku und Shooting-Star Adeyemi

Trotz prominenten Abgängen wie Erling Haaland und Robert Lewandowski können sich die Bundesliga-Fans in der neuen Saison auf Topspieler beim FC Bayern München freuen. Zudem will Mario Götze die Liga noch einmal aufmischen. Des Weiteren stellt sich die Frage, ob Christopher Nkunku an seine Top-Saison anknüpft und Karim Adeyemi mit seinen Dortmundern den Bayern im Titelrennen gefährlich werden kann.

00:01:12, vor 23 Minuten