"Gerade in meinem Alter ist Spielpraxis besonders wichtig, um sich bestmöglich weiterzuentwickeln. Da ich im Winter auch das Ziel habe für mein Heimatland an der Weltmeisterschaft teilzunehmen, sind regelmäßige Einsätze doppelt wichtig für mich", sagte der US-Amerikaner, der in der Bundesliga in 15 Spielen noch ohne Tor und Vorlage ist.

"Nach der Leihe möchte ich dann gestärkt nach Augsburg zurückkommen und mich in der Bundesliga beim FCA durchsetzen."

In Groningen trifft Pepi auf den deutschen Trainer Frank Wormuth.

"Auch dadurch werden wir einen sehr engen Austausch haben und sind sicher, dass dies genau der richtige Schritt für Ricardo Pepi ist", sagte Augsburgs Sportgeschäftsführer Stefan Reuter.



