Um 10.00 Uhr wird Rose bei einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt.

Danach wird der neue Coach am Nachmittag sein erstes Training leiten. Als Co-Trainer bringt er Alexander Zickler und Frank Geideck mit. Zudem kehrt Marco Kurth zurück, der in der Vorsaison ein halbes Jahr als Assistent bei RB gearbeitet hatte.

Rose startet in Leipzig mit einem Hammerprogramm: In der Liga trifft er am Samstag (15.30 Uhr im Liveticker) zunächst auf seine Ex-Klubs Borussia Dortmund und eine Woche später auf Borussia Mönchengladbach. In zweiten Spiel der Champions-League-Gruppenphase gastiert RB am kommenden Mittwoch zudem bei Titelverteidiger Real Madrid.

(SID)

