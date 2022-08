Fußball

Bundesliga-Tipps: BVB findet zurück in die Spur - Torfestival beim Topspiel zwischen FC Bayern und Gladbach

Eurosport Online-Chef Thomas Janz tippt am 4. Bundesliga-Spieltag, dass Borussia Dortmund nach der Heimniederlage gegen Bremen in Berlin zurück in die Spur findet. Mit Blick auf den Klassiker zwischen Bayern und Gladbach prophezeit er ein Tor-Festival. Tippt mit auf kicktipp.de/sotipptderboss.

00:02:57, vor 6 Minuten