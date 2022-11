Fußball

Bundesliga-Tipps: BVB zeigt Charakter - FC Bayern schießt Schalke 04 aus dem Stadion

Eurosport Online-Chef Thomas Janz tippt am 15. Bundesliga-Spieltag einen knappen Auswärtssieg von Borussia Dortmund in Mönchengladbach. Der FC Bayern demütigt den Tabellenletzten Schalke 04. Bayer Leverkusen feiert gegen den VfB Stuttgart den dritten Sieg in Folge. Eintracht Frankfurt siegt in Mainz. Tippt mit bei kicktipp.de/sotipptderboss.

00:02:48, vor einer Stunde