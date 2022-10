Fußball

Bundesliga-Tipps: FC Bayern schießt Freiburg ab und feiert Erwachen in der Liga

Eurosport Online-Chef Thomas Janz tippt am 10. Bundesliga-Spieltag einen souveränen Heimsieg des FC Bayern gegen den SC Freiburg. Borussia Dortmund schießt Union Berlin aus dem eigenen Stadion und meldet Ansprüche in der Liga an. Eintracht Frankfurt bezwingt Bayern Leverkusen. RB Leipzig lässt gegen Hertha BSC nichts anbrennen. Tippt mit auf kicktipp.de/sotipptderboss.

00:03:04, vor 9 Minuten