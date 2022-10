Fußball

Bundesliga-Tipps: FC Bayern schießt sich gegen BVB im Topspiel endgültig aus der Mini-Krise

Eurosport Online-Chef Thomas Janz tippt am 9. Bundesliga-Spieltag einen Triumph des FC Bayern im Topspiel bei Borussia Dortmund. Bayer Leverkusen landet einen befreienden Heimsieg unter Neu-Coach Xabi Alonso gegen Schalke 04. RB Leipzig setzt sich in Mainz durch und Union Berlin holt drei Punkte in Stuttgart. Tippt mit auf kicktipp.de/sotipptderboss.

00:03:40, vor 32 Minuten