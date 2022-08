Fußball

Bundesliga-Tipps: Liga-Fehlstart für RB Leipzig perfekt, FC Bayern und BVB im Gleichschritt

Eurosport Online-Chef Thomas Janz tippt am 3. Bundesliga-Spieltag eine Niederlage von RB Leipzig bei Union Berlin. Der FC Bayern siegt beim Gastspiel in Bochum während der BVB mit Aufsteiger Werder Bremen im Signal-Iduna-Park keine Probleme hat. Schalke 04 unterliegt in Wolfsburg und Leverkusen holt einen Punkt gegen Hoffenheim. Tippt mit auf kicktipp.de/sotipptderboss.

00:03:01, vor 42 Minuten