Fußball

Bundesliga-Tipps von Eurosport: BVB den zieht Kopf aus der Schlinge, FC Bayern marschiert

Eurosport Online-Chef Thomas Janz tippt am 11. Bundesliga-Spieltag einen knappen Heimsieg des BVB gegen die aufstrebenden Gäste aus Stuttgart. Der FC Bayern landet einen Auswärtssieg in Hoffenheim. Das auswärtsschwache RB Leipzig unterliegt in Augsburg und der SC Freiburg lässt gegen Aufsteiger Werder Bremen nichts anbrennen. Tippt mit auf kicktipp.de/sotipptderboss.

00:03:09, vor einer Stunde