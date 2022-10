Fußball

Bundesliga-Tipps von Eurosport: Eintracht Frankfurts Erfolgslauf geht auch gegen den BVB weiter

Eurosport Online-Chef Thomas Janz tippt am 12. Bundesliga-Spieltag auf einen Heimsieg von Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Währenddessen gibt sich der FC Bayern München gegen den FSV Mainz 05 keine Blöße und zieht in der Tabelle an Union Berlin vorbei, die zuhause gegen Borussia Mönchengladbach patzen. Tippt mit auf kicktipp.de/sotipptderboss.

00:03:03, vor 2 Stunden