Fußball

Bundesliga-Tipps zum 7. Spieltag: BVB Nummer eins im Revier, FC Bayern landet Derbysieg

Eurosport Online-Chef Thomas Janz tippt am 7. Spieltag der Bundesliga einen deutlichen Heimsieg des BVB im Revierderby gegen Schalke 04. Der FC Bayern holt nach drei Unentschieden einen Dreier beim Derby in Augsburg. Marco Rose und RB Leipzig siegen beim Gastspiel in Mönchengladbach. Hoffenheim und Freiburg trennen sich unentschieden im Spitzenspiel. Tippt mit auf kicktipp.de/sotipptdeross.

00:03:11, vor 24 Minuten