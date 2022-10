Edin Terzics Worte hatten etwas Schwärmerisches. "Das ist das, was Spitzenteams ausmacht, dass jeder weiß, wie sie spielen, es aber keiner verhindern kann", sagte der Coach von Borussia Dortmund am Sonntagabend. Ihm hatte offenbar gefallen, was er gesehen hatte: "Sehr geschlossen, jeder hat seine Aufgaben."

Dumm nur: Terzic sprach nicht von seinem BVB, sondern vom Gegner - dem 1. FC Union Berlin, aktuell unangefochtener Spitzenreiter der Bundesliga.

Dortmund hingegen hat dem emotionalen Punktgewinn vom vergangenen Samstag beim 2:2 gegen den FC Bayern München nichts Gutes folgen lassen; nach dem wackeligen 1:1 in der Champions League gegen den FC Sevilla verlor man sang- und klanglos 0:2 in Köpenick und findet sich in der Bundesliga plötzlich nur noch auf Platz acht wieder.

"Brutal ärgerlich und enttäuschend", fand Terzic die Pleite in Berlin . "Natürlich stehen wir nicht da, wo wir gerne stehen wollten", fügte der BVB-Trainer an. Angesichts von nur drei Punkten Rückstand auf den Zweiten FC Bayern sei dies aber noch kein Beinbruch: "Wie eng das beisammen ist, sieht man an der Tabelle."

BVB-Pleite mehr als nur ein statistischer Unfall

Blickt man auf die Spieldaten, wirkt die BVB-Niederlage bei Union wie ein statistischer Unfall. 77 Prozent Ballbesitz hatten die Gäste, brachten 88,4 Prozent der Zuspiele an den eigenen Mann (Union: 59,6) und lagen auch in der Zweikampfbilanz vorne (56 Prozent).

Dennoch verlor Dortmund verdient; zwei individuelle Fehler luden Janik Haberer früh zu dessen ersten Doppelpack in der Bundesliga (8./21.) ein, danach entwickelte der BVB kaum Durchschlagskraft. Wer nach der Pause einen Sturmlauf der Gäste erwartete, wurde enttäuscht - erst in der 75. Minute fand wieder ein BVB-Torschuss den Weg aufs Tor.

"Es geht nicht darum, dass wir sagen: Wir ergeben uns oder akzeptieren das, was uns passiert ist. Man hat gesehen, dass die Mannschaft sich gewehrt hat. Es war trotzdem nicht gut genug, um mehr mitzunehmen", analysierte Terzic und wirkte dabei einigermaßen ratlos.

Terzic hadert nach BVB-Pleite: "Dürfen uns nicht beschweren"

Natürlich sei man "nicht zufrieden mit der aktuellen Situation". Angesichts des Vortrags in Berlin klang es dennoch ein wenig hilflos, wie Terzic formulierte: "Wir wollen die Dinge schnell wieder besser gestalten."

Hummels greift Adeyemi an

Mats Hummels musste sich schon ein wenig auf die Lippen beißen, als er auf das 0:2 angesprochen wurde. Der Abwehrspieler hatte schon nach dem Sevilla-Spiel vor zu viel Schönspielerei gewarnt.

"Es muss aus manchen Köpfen raus, dass Fußball sexy sein muss, dass erfolgreicher Fußball nicht Hacke, Spitze, eins, zwei, drei auf fünf Metern ist, sondern dass ein Spieler immer das Richtige macht und nicht manchmal nur das Besondere", hatte er gesagt.

Prompt verlor Karim Adeyemi in Berlin den Ball vor dem Gegentor mit einem verkünstelten Hackenpass. "Wir sehen beim 2:0, in welchen Bereichen Risiko angebracht ist und wann nicht", kritisierte Hummels den DFB-Teamkollegen anschließend, "wann man 'schnickt' und wann nicht."

Dann wurde es sogar richtiggehend beißend: "Manchmal ist der einfache 20-Meter-Rückpass besser, auch wenn er danach nicht auf Social Media kommt." Eine schallende Ohrfeige für Adeyemi.

Terzic nimmt zu Hummels-Kritik Stellung

Süle: "Alarmglocken müssen bei uns schrillen"

Kein Vertun: Nach dem guten Saisonstart mit sechs Siegen aus sieben Pflichtspielen ist Ernüchterung beim BVB eingekehrt.

Nur zwei Erfolge aus den letzten acht Partien heißt die bittere Realität, so werden die nächsten Wochen nun wegweisend, angefangen mit dem DFB-Pokal-Spiel bei Hannover 96 am Mittwoch (18:00 Uhr im Liveticker ).

So sieht es auch Niklas Süle. "Die Alarmglocken müssen bei uns schrillen", sagte der Neuzugang: "Wir können so nicht weitermachen. Wir haben super Fußballer, aber wir machen uns das Leben über die Saison gesehen zu oft zu schwer. Wir müssen das knallhart analysieren. Es fehlt die Überzeugung, Woche für Woche sein Bestes abzuliefern."

Viel Zeit zur Reflektion bleibt allerdings nicht - bis zur WM-Pause stehen ausschließlich englische Wochen an.

