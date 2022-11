Heute muss der BVB am 14. Spieltag der Bundesliga beim VfL Wolfsburg ran. Anstoß ist schon um 18:30 Uhr.

In der Bundesliga wird diesmal unter der Woche (Dienstag und Mittwoch) gespielt. Wolfsburg und Borussia Dortmund eröffnen den Spieltag.

Ad

Wolfsburg befindet sich in guter Form: Die Mannschaft von Niko Kovac ist seit sechs Liga-Spielen unbesiegt. Zuhause gab es zuletzt ein klares 4:0 gegen den VfL Bochum. In der heimischen Volkswagen-Arena verlor der VfL bisher nur gegen den 1. FC Köln (2:4).

Bundesliga BVB rechnet mit Bellingham-Abgang - Interesse an Kamada? VOR 2 STUNDEN

Doch der BVB ist gut gerüstet. In der Bundesliga gabe es zuletzt drei Siege in Serie, darunter ein 2:1 bei Eintracht Frankfurt. Allerdings hat Dortmund auch schon dreimal auswärts verloren (0:3 in Leipzig, 2:3 in Köln, 0:2 bei Union Berlin).

Hier gibt es alle Informationen zum Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund.

Wolfsburg - BVB live im TV

Sky überträgt das Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund live im TV.

Wolfsburg - BVB live im Stream

Sky bietet zusätzlich zur TV-Übertragung der Partie in der Volkswagen-Arena auch einen Livestream bei SkyGo an.

Direkt zu "SkyGo"

Wolfsburg - Dortmund live im Ticker

VfL, dem BVB und der Fußball-Bundesliga. Zur Partie bieten wir außerdem einen Bei Eurosport.de erhaltet ihr alle Informationen zum, demund der Fußball-Bundesliga. Zur Partie bieten wir außerdem einen Liveticker an.

Alte Bekannte: Terzic freut sich auf Chelseas Ex-Dortmunder

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund live: Die voraussichtlichten Aufstellungen

VfL Wolfsburg: Casteels - R. Baku, Bornauw, van de Ven, Paulo Otavio - Arnold - F. Nmecha, Gerhardt - Wimmer, Kaminski - Marmoush

Borussia Dortmund: Kobel - Süle, Hummels, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Özcan, Bellingham - Adeyemi, Brandt, Reyna - Moukoko

Das könnte Dich auch interessieren: BVB rechnet mit Bellingham-Abgang - Interesse an Kamada?

#SotipptderBoss: Bayern-Serie gegen Bremen hält

Bundesliga Erneute Sorgen um Reus: BVB-Kapitän bricht Training ab VOR 18 STUNDEN