Nach einer durchwachsenen Hinrunde rüstete der BVB im Januar 2020 auf. In Erling Haaland wechselte ein hochdekoriertes Sturmtalent von RB Salzburg in den Ruhrpott.

Ad

Der damalige Sportdirektor Michael Zorc schwärmte: "In Emre Can bekommen wir einen Spieler, der neben seiner Technik auch seine Physis einbringt und über einen ausgeprägten Siegeswillen verfügt."

Bundesliga Baldiger Abschied aus Leipzig? Nkunku spricht Klartext 14/07/2022 UM 19:19

Doch zweieinhalb Jahre später hat sich das Blatt gewendet: Während Haaland im Sommer 2022 zu Europas begehrtestem Transferziel avancierte und sich unter einem halben Dutzend Spitzenklubs für Manchester City und Pep Guardiola entschied, steht der 28-Jährige nach "Bild" -Informationen auf dem Abstellgleis.

Emre Can (l.) und Erling Haaland Fotocredit: Imago

Can wird Führungsrolle selten gerecht

Trainer Edin Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl sind demnach bereit, Can bei einem entsprechenden Angebot ziehen zu lassen. Das Problem: Seinem Anspruch auf die Rolle des Führungsspielers wurde der Frankfurter, der für klare Worte bekannt ist und diese auch von sich selbst zu erwarten scheint, zumeist nur vor dem Mikrofon gerecht.

Nach aufkommender Kritik zu Beginn des Jahres, als der Defensivspieler unter anderem im Topspiel gegen RB Leipzig mit einem dicken Patzer die Niederlage (1:4) einleitete , polterte Can: "Sie sagen, dass ich Fehler in dieser Saison gemacht habe. Das ist nicht wahr. Ich habe einen Fehler in dieser Saison gemacht."

In der Tat: Can stand seit seinem Wechsel in den Ruhrpott – sofern gesund - in der Mehrheit der Spiele auf dem Feld. Zum emotionalen Leader im zentralen Mittelfeld, den der BVB seit dem Abgang von Sven Bender schmerzlich vermisst, reifte Can aber nie. Auch weil ihm seine eigene Flexibilität zum Verhängnis wurde.

Flexibilität wird Can zum Verhängnis

In der vergangenen Saison lief er in 28 Begegnungen auf, spielte aber nur zehn Mal im defensiven Mittelfeld. Dort bekamen gerade in der Rückrunde häufig die spielstärkeren Mahmoud Dahoud und Jude Bellingham den Vorzug.

Can wurde immer wieder hin- und hergeschoben, spielte vier Spiele als Außenverteidiger und rückte in 13 Begegnungen in die Innenverteidigung. Vor allem, wenn Ex-Coach Marco Rose mit einer Dreierkette agieren ließ. Auch in der Vorsaison bestritt der Rechtsfuß die Mehrheit seiner Spiele im Abwehrzentrum.

Eine Variabilität, die Can aus der Not heraus annahm. Nach seinem Wechsel in den Signal Iduna Park verriet der Defensiv-Allrounder: "Hätten Sie mich vor zwei Jahren nach meiner Lieblingsposition gefragt, hätte ich Mittelfeld geantwortet. Jetzt sehe ich mich auch als Verteidiger."

Wie die "Ruhr Nachrichten" aus seinem Umfeld erfuhren, rechnete sich Can durch die Umschulung zum Verteidiger damals größere Chancen in der Nationalmannschaft aus.

Verletzung kostet Can WM 2018

Doch bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr kam er nur auf magere 32 Einsatzminuten. Unter Bundestrainer Hansi Flick wurde der Dortmunder seither überhaupt nicht mehr nominiert, stagniert bei 37 Einsätzen für die A-Nationalmannschaft.

Ein deutliches Warnsignal vor der Weltmeisterschaft in Katar. Schon vor vier Jahren verpasste er das Turnier, wenngleich aufgrund einer großen Portion Pech.

Als der FC Liverpool 2018 ins Champions-League-Finale marschierte, fehlte der 28-Jährige mit einer Rückenverletzung, nachdem er unter Jürgen Klopp zuvor zum Stammpersonal gehört hatte. Obwohl er im Endspiel gegen Real Madrid mit einem Kurzeinsatz sein Comeback gab, berücksichtigte ihn Joachim Löw nicht für die WM in Russland.

Auch in der vergangenen Spielzeit fiel Can häufig mit Muskelverletzungen aus.

Emre Can droht offenbar eine längere Zwangspause Fotocredit: Getty Images

Can bleibt hinter Erwartungen zurück

Generell blieben die Erwartungen an die Karriere des Emre Can über weite Strecken unerfüllt. 2011 führte er die deutsche U17-Nationalmannschaft zur Bronzemedaille bei der WM in Mexiko, wurde im selben Jahr mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold als bester Nachwuchsspieler seines Jahrgangs ausgezeichnet, galt als das Mega-Talent des FC Bayern München.

Doch für den Durchbruch beim Rekordmeister reichte es nicht. Als Pep Guardiola 2013 an der Säbener Straße übernahm, wechselte er mit nur sieben Profieinsätzen bei den Münchnern nach Leverkusen und kam schließlich über Liverpool und Turin nach Dortmund.

Neun Titel sammelte er in seiner Karriere - die Mehrheit wie den Champions-League-Triumph mit Bayern München - begleitete er aber aus nicht mehr als einer Statistenrolle.

Nach einer starken ersten Saison bei der Alten Dame spielte er im zweiten Jahr keine Rolle mehr – und flüchtete im Winter zum BVB, wo ihm nun, 36 Monate später, ein ähnliches Schicksal droht.

Ilkay Gündogan (vorne), Emre Can und Marc-André ter Stegen (hinten) - DFB-Elf Fotocredit: Getty Images

Neuzugänge drängen Can zurück

Ein deutliches Signal an den einstigen Königstransfer.

Wie die "Bild" berichtet, soll Can zudem mit seinem selbstbewussten Auftreten innerhalb der Kabine für Irritationen sorgen. Eigene "Vorträge" innerhalb des Teams führen mannschaftsintern offenbar zu Kopfschütteln und bisweilen auch Belustigung.

Dem ehemaligen Nationalspieler droht im neuformierten Kader der Schwarz-Gelben also ein Stammplatz auf der Bank – und das nur ein halbes Jahr vor der Weltmeisterschaft in Katar.

Erfolgsdruck in Frankfurt? Götze gibt sich gelassen

Folgt Can Götzes Spuren?

Was also tun? In festgefahrenen Situationen hilft nicht selten ein Wechsel – auch wenn der Großverdiener dafür wohl auf Gehalt verzichten müsste. Mit Mario Götze hat ein ehemaliger Teamkollege vorgemacht, dass ein kleiner Schritt zurück durchaus belebend für die eigene Karriere sein kann.

Bei Eintracht Frankfurt läuft der frühere Dortmunder und Münchner in der kommenden Saison in der Champions League auf. Can, gebürtiger Frankfurter, spielte in der Jugend von 2006 bis 2009 für die Adler, ehe er an die Isar wechselte.

Um im Winter in Katar nicht einmal mehr bei einem Karriere-Höhepunkt nur Zuschauer zu sein, würde auch ihm ein Klub wie die Eintracht gut tun. Auch, um seinem eigenen Anspruch des Führungsspielers vollends gerecht zu werden.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Xavi krempelt Barcelona um: Doch der Königstransfer steht noch aus

Klopp reagiert auf Kritik: "Habe schon Schlimmeres gesagt"

Bundesliga BVB feiert Kantersieg gegen Drittligist - Moukoko trifft doppelt 14/07/2022 UM 18:43