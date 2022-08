Auf der Crowdfunding-Plattform "Startnext" startete BVB-Fan Michael Burschik die Kampagne, die den fünfmalien Weltfußballer Cristiano Ronaldo in den Signal-Iduna-Park bringen soll.

40.000.000 Euro reichen seiner Meinung nach für einen Wechsel des ManUnited-Stars, der in der Sommerpause immer wieder mit einem Abschied von den Red Devils in Verbindung gebracht wurde.

"Liebe Fans der Bundesliga und vom BVB, die schlimme Diagnose von Sebastian Haller zwingt Borussia Dortmund dazu im Sturm nachzurüsten. Aufgrund der Situation in Manchester ergibt sich die einmalige Gelegenheit den 5-maligen Weltfußballer des Jahres in die Bundesliga zu holen. Unterstützt uns, damit dieser Traum wahr wird und wir Cristiano Ronaldo jede Woche in der Bundesliga spielen sehen. Machen wir die Bundesliga attraktiv! Machen wir den Meisterschaftskampf spannend! CR7 zum BVB! Mach mit", lautet der Beschreibungstext der Kampagne.

Immerhin: 33 Unterstützer sammelten Stand Samstagabend um 18:00 Uhr bereits 11.194 Euro. Das sind 339 Euro pro Person. Bei Durchschnittsspenden in dieser Höhe würde die Kampagne insgesamt 117.994 Spender benötigen - das dürfte eng werden.

Wir wünschen dennoch viel Erfolg.

